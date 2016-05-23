美国将完全解除对越致命性武器禁运 中国外交部回应（更新版）

美国总统奥巴马2016年5月23日在河内与越南国家主席陈大光出席联合记者会。 REUTERS/Carlos Barria

路透河内5月23日 （记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周一宣布，华府将完全解除对越南致命性武器的禁运措施。此举彰显美越关系变暖。

越南国家主席陈大光周一在国宴上祝辞称，奥巴马首次访越是冷冬过后暖春的来临。

奥巴马是美越1995年恢复关系后访越的第三位美国总统。奥巴马在任内将亚太再平衡战略作为其外交政策的核心。

鉴于对中国逐渐增长的军事力量及其在南海的主权声索的关切，越南已成为美国亚太再平衡战略的重要部分。

美国决定解除对越致命性武器禁运表明，美国对中国言行的在意度，超过对越南在改善人权纪录方面做得不够的关切，以及所谓华府可能失去对越南改革影响力的说法。

奥巴马在与陈大光的联合新闻发布会上表示，南海的争议应和平解决，而不应由“到处炫耀力量的”任何一方解决，但坚称解除对越武器禁运与中国无关。

“决定解除禁运不是基于中国或者任何其他考量，而是基于我们希望完成与越南关系迈向正常化的漫长过程，”奥巴马说道，并称他对昔日敌国的访问表明“心灵可以改变，和平是可能的”。

奥巴马称，武器销售将取决于越南的人权承诺是否履行，并将视具体情况而定。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，“我们乐见越南和包括美国在内的所有国家发展正常的友好合作关系，而且我们也希望这一友好合作关系的发展能够有利于地区的和平稳定与发展”。（完）