奥巴马回应亚洲对美国大选的关切：不会有问题

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透越南胡志明市5月25日 - 美国总统奥巴马周三寻求缓解亚洲国家对美国大选日益加剧的担忧。美国共和党总统参选人特朗普的高调言论一直引发关注。
“我认为其他人有时候看着我们的选举制度会说‘真是一团糟’。”奥巴马在胡志明市与青年领袖会面时说道。
“但我们最后通常不会有问题，因为美国民众是很好的民众……有时候我们的政治没有体现民众所有的美德。”他说道，未具体谈及任何总统参选人。
奥巴马在即将结束为期三天的访越之行时发表上述言论。访越期间奥巴马宣布将完全解除对越致命性武器禁运。
亚洲各国的决策者对特朗普的“孤立主义”外交政策表态感到震惊。这种表态很大程度挑战了华府与该地区国家关系的现状。
许多人担忧特朗普会加剧一些对中国日益增长的力量感到担忧的国家的不安感，会给民族主义者和权力主义者壮胆，并将使奥巴马重返亚太的策略失败。
一名年轻女性问奥巴马怎样看待特朗普、希拉里或桑德斯入主白宫的前景。
“通常来说，选民最终会作出明智决定，民主会奏效。”奥巴马说道。“不会有问题的。我保证。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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