克里称美国对越南取消武器禁运并非针对中国

路透越南胡志明市5月24日 - 美国国务卿克里周二称，美国决定解除对越南的致命性武器禁运并非针对中国，称这是“非常正常”的举动，没有挑衅性。

随同美国总统奥巴马访问越南的克里还敦促中国同包括越南在内的邻国和平解决南海争议。

“我们在这里所作的事情都不针对中国。”克里在胡志明市对记者称。前一天，美国解除了对越南持续30年的武器禁运。

“这非常正常，没有违反规则，当然也不具煽动性。”克里称，他指的是美国对越南取消武器禁运。“我希望中方正确解读此事，因为我们希望的是正常尊重海洋法和尊重这种在该地区至关重要的关系。”

克里呼吁中国通过外交方式同越南及其它邻国接触，以解决南海争议。

“与总统奥巴马及其他人一样，我会告诫中国不要单边行动，进行填海造地活动并让存在争议的岛屿和区域军事化。”克里重申，美方欢迎强大中国的崛起。

“我们没说中国的声索是错误的，我们的态度是和平解决争端，通过基于规则的构架来解决，”克里称。（完）