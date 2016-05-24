美越签署协议 将首次允许美国和平队进入越南

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透河内5月24日 - 美国和越南周二签署协议，首次允许美国和平队在越南工作。
此次协议签署是在美国总统奥巴马对越南进行为期三天的历史性访问期间进行的，之前美越就和平队在越南建立分支机构已进行了逾十年的谈判。
和平队负责人Carrie Hessler-Radelet称，该项目允许和平队志愿者在越南两个最大城市--河内和胡志明市--的学校教英语。该项目预计将在未来两年间启动。Hessler-Radelet与越南驻美国大使Pham Quang Vinh签署了该协议。
美国国务卿克里出席了签字仪式。他表示，该协议标志着美越关系进一步正常化。
“我们所谓的正常关系已经有20年了，”克里说道。1968年克里曾参加越战，当时他是一名美国海军军官。
“这很正常，让和平队能够进入，让美国年轻人，并不总是年轻人，来这里能够在河内和胡志明教英语将是建立美国和越南之间关系的下一步，”他补充称。
签字仪式后，Hessler-Radelet对克里称，“你等待这一刻等了很久了。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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