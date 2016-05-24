美越签署协议 将首次允许美国和平队进入越南

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内5月24日 - 美国和越南周二签署协议，首次允许美国和平队在越南工作。
此次协议签署是在美国总统奥巴马对越南进行为期三天的历史性访问期间进行的，之前美越就和平队在越南建立分支机构已进行了逾十年的谈判。
和平队负责人Carrie Hessler-Radelet称，该项目允许和平队志愿者在越南两个最大城市--河内和胡志明市--的学校教英语。该项目预计将在未来两年间启动。Hessler-Radelet与越南驻美国大使Pham Quang Vinh签署了该协议。
美国国务卿克里出席了签字仪式。他表示，该协议标志着美越关系进一步正常化。
“我们所谓的正常关系已经有20年了，”克里说道。1968年克里曾参加越战，当时他是一名美国海军军官。
“这很正常，让和平队能够进入，让美国年轻人，并不总是年轻人，来这里能够在河内和胡志明教英语将是建立美国和越南之间关系的下一步，”他补充称。
签字仪式后，Hessler-Radelet对克里称，“你等待这一刻等了很久了。”（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。