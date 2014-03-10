越南救援人员打捞海面漂浮物体 确认非马航飞机救生筏

路透河内3月10日 - 越南民航局周一表示，救援直升机已从海面打捞起一件黄色物体，确认并非马航失联客机的救生筏。

“受马来西亚救援中心的提示和要求，已经打捞起该物体，位于Tho Chu岛西南方130公里。确认该物体是一个苔藓覆盖的电缆盘盖子。”越南民航局在官网上公布。

民航局没有明确表示该物体是否是飞机的一部分，但称将向指挥中心传回图片。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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