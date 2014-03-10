越南救援人员打捞海面漂浮物体 确认非马航飞机救生筏

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透河内3月10日 - 越南民航局周一表示，救援直升机已从海面打捞起一件黄色物体，确认并非马航失联客机的救生筏。
“受马来西亚救援中心的提示和要求，已经打捞起该物体，位于Tho Chu岛西南方130公里。确认该物体是一个苔藓覆盖的电缆盘盖子。”越南民航局在官网上公布。
民航局没有明确表示该物体是否是飞机的一部分，但称将向指挥中心传回图片。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。