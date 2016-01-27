阮富仲将连任越共中央总书记--消息

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透河内1月27日 - 越南共产党一名高层消息人士和越南官方媒体称，越共中央委员会选举阮富仲连任越共中央总书记。
外界广泛预期71岁的阮富仲将会连任，他是越共中央委员会在五年一次的越共代表大会前提名的唯一候选人。阮富仲还需要在周四举行的越共代表大会获得投票通过。
越共一名消息人士向路透确认阮富仲再度当选。
阮富仲手持鲜花的照片被上传到了越南官方媒体Vietnam News Agency的网站上，文字说明称中央委员会委员祝贺他再次当选。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。