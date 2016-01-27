阮富仲将连任越共中央总书记--消息

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
(本文由路透中文网编译提供)
路透河内1月27日 - 越南共产党一名高层消息人士和越南官方媒体称，越共中央委员会选举阮富仲连任越共中央总书记。
外界广泛预期71岁的阮富仲将会连任，他是越共中央委员会在五年一次的越共代表大会前提名的唯一候选人。阮富仲还需要在周四举行的越共代表大会获得投票通过。
越共一名消息人士向路透确认阮富仲再度当选。
阮富仲手持鲜花的照片被上传到了越南官方媒体Vietnam News Agency的网站上，文字说明称中央委员会委员祝贺他再次当选。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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