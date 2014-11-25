越南军舰首访菲律宾 中国外交部作出回应

路透马尼拉11月25日 - 越南两艘最有战斗力的军舰周一首次访问菲律宾，但一名官员称这不是在试图挑战强大的中国海军力量。

为期三天的友好访问开始之际，越南邀请外交人士参观其停靠在马尼拉湾、由俄罗斯建造的导弹护卫舰。

“我们正试图在南沙群岛举行联合巡逻行动，包括搜救。”一名

菲律宾海军官员匿名说道。

“我们并非在试图挑战中国海军在有争议海域的优势地位。我们无意加剧紧张局势。这些是和平的活动，就像分享经验和最佳做法。”

这两艘100米长的军舰拥有隐形技术，装备了反舰导弹和反潜直升机。

“我们希望各方都能多做增进互信、有利于促进地区和平稳定的事情。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问到此次访问时表示。

“这次首访是菲律宾海军和越南人民海军加强关系的积极的、良好的信号，”菲律宾少校Marineth Domingo说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。