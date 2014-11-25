越南军舰首访菲律宾 中国外交部作出回应

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透马尼拉11月25日 - 越南两艘最有战斗力的军舰周一首次访问菲律宾，但一名官员称这不是在试图挑战强大的中国海军力量。
为期三天的友好访问开始之际，越南邀请外交人士参观其停靠在马尼拉湾、由俄罗斯建造的导弹护卫舰。
“我们正试图在南沙群岛举行联合巡逻行动，包括搜救。”一名
菲律宾海军官员匿名说道。
“我们并非在试图挑战中国海军在有争议海域的优势地位。我们无意加剧紧张局势。这些是和平的活动，就像分享经验和最佳做法。”
这两艘100米长的军舰拥有隐形技术，装备了反舰导弹和反潜直升机。
“我们希望各方都能多做增进互信、有利于促进地区和平稳定的事情。”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问到此次访问时表示。
“这次首访是菲律宾海军和越南人民海军加强关系的积极的、良好的信号，”菲律宾少校Marineth Domingo说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：