越共中央未处分总理阮晋勇 承诺进行改革

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透河内10月16日电---越南执政的共产党召开高层会议，对一些高官提出批评，其中可能包括总理阮晋勇在内，但未解除他们的职务，会议还承诺进行经济改革，并重组国营企业和银行系统。
越南的银行坏账问题十分严重，其中多数是由在经济中占主导的国企大鳄所欠。穆迪已於上月调降越南的国家信用评级，并指出越南应尽快进行银行改革。
越南共产党周一晚些时候在其网站发表声明称，中央委员会“决定不对整个政治局及政治局的一位同志给予纪律处分”。
一些分析人士曾预测，2006年上任的总理阮晋勇可能会被罢免。阮晋勇因一起涉及越南大型国营造船厂Vinashin的丑闻遭到议会质询。这家造船厂2010年时因负债45亿美元几乎破产，而阮晋勇曾是该厂的支持者。
据越南通讯社（VNA）报导，越共中央委员会敦促改善经济投资环境，鼓励外国企业前来投资。
报导称，中央委员会提议对国营企业进行重组和改革，并继续肯定了委员会的核心作用。
报导还称，中央委员会还下令修订2003年土地法，以社会政治稳定利益为重，解决腐败、投机和相关诉讼案件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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