（修正）越南国会批准阮春福任总理 新“三驾马车”组成

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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路透河内4月7日 - 越南国会周四批准阮春福担任总理，越南新领导班子组成。
61岁的阮春福此前担任副总理，新政府将担负继续全面推进经济改革的重任。
在越南国会表决中，阮春福赢得了96.1%的支持票。不过这基本上只是走形式，因为他是唯一的提名人选。
他将与越共总书记阮富仲以及国家主席陈大光组成新的“三驾马车”，国会周六将就新内阁组成进行表决。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。