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时事要闻 | 2016年 4月 7日 星期四 11:53 BJT

（修正）越南国会批准阮春福任总理 新“三驾马车”组成

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路透河内4月7日 - 越南国会周四批准阮春福担任总理，越南新领导班子组成。

61岁的阮春福此前担任副总理，新政府将担负继续全面推进经济改革的重任。

在越南国会表决中，阮春福赢得了96.1%的支持票。不过这基本上只是走形式，因为他是唯一的提名人选。

他将与越共总书记阮富仲以及国家主席陈大光组成新的“三驾马车”，国会周六将就新内阁组成进行表决。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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