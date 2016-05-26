越南总理阮春福称越南不追求在南海增强军力

路透河内5月25日（记者 Martin Petty/Mai Nguyen） - 越南新任总理阮春福周三称，越南不追求在南海地区增强军力，将会同盟友合作寻求以和平方式解决争端。

阮春福罕见地接受一些外国记者采访时称，南海形势日趋复杂，需要地区友邦和战略伙伴来确保和谐并避免任何干扰海上贸易的行为。

两天前，美国解除了对越南持续数十年的致命性武器禁运，使越南军方能够同美国军方更密切地接触并采购美国国防技术。

“越南不追求增强军力，但致力于首先用和平措施、外交措施、甚至司法措施来保护我们的主权。”阮春福说。

“越南是一个爱好和平的国家，越南本着不动用武力和不以武力相互威胁的精神……根据国际法解决国际和地区问题。”

阮春福在采访中没有提及中国，不清楚他所说的将“司法”作为保护国家主权的手段之一是什么意思。（完）