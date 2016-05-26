越南总理阮春福称越南不追求在南海增强军力

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透河内5月25日（记者 Martin Petty/Mai Nguyen） - 越南新任总理阮春福周三称，越南不追求在南海地区增强军力，将会同盟友合作寻求以和平方式解决争端。
阮春福罕见地接受一些外国记者采访时称，南海形势日趋复杂，需要地区友邦和战略伙伴来确保和谐并避免任何干扰海上贸易的行为。
两天前，美国解除了对越南持续数十年的致命性武器禁运，使越南军方能够同美国军方更密切地接触并采购美国国防技术。
“越南不追求增强军力，但致力于首先用和平措施、外交措施、甚至司法措施来保护我们的主权。”阮春福说。
“越南是一个爱好和平的国家，越南本着不动用武力和不以武力相互威胁的精神……根据国际法解决国际和地区问题。”
阮春福在采访中没有提及中国，不清楚他所说的将“司法”作为保护国家主权的手段之一是什么意思。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。