越南当局加大改革力度 放宽外资对部分行业的持股限制

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透河内9月1日 - 越南从周二开始正式放宽外国投资者的持股限制，但这项让人期待已久的政策适用范围不甚清楚，可能削弱其对投资者的吸引力。
该项政策允许外国投资者在某些越南企业的持股比重上限从49%提高到100%，是该国进行全面经济改革以来最开明的举措之一。
越南目前还争取让该国股市指标股指VN指数.VNI加入MSCI明晟新兴市场指数，从而吸引更多投资者。
VN指数是东南亚指标股指中今年唯一上涨的指数，“在亚洲表现突出”，投资顾问Marc Faber近期对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。
但政府尚未提出具体指导方针以说明哪些行业受限，哪些将会开放，因此投资者表示，越南的“大举开放”可能说不上令人激动。
越南基金公司Dragon Capital投资长Le Anh Tuan表示，外资暂时还不会急着进入。
“外国投资者只关心这些新规何时真正实施，而不是一个实施的承诺，”他表示。
推迟上调外资持股上限曾令那些看好越南潜力的投资者倍感沮丧。而投资者现在要面对的规定显得有些复杂、模糊，而且可能与银行等特定行业的监管规定重叠。
Dragon Capital在一份研究报告中表示，放松外资投资限制实际上不会很顺利，监管机构划分了数十个行业，而且正在谈判的多边贸易协定令情况更为复杂。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰)
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但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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