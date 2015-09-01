越南当局加大改革力度 放宽外资对部分行业的持股限制

8月25日，云南胡志明市，一家券商机构内的投资者指着电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Kham

路透河内9月1日 - 越南从周二开始正式放宽外国投资者的持股限制，但这项让人期待已久的政策适用范围不甚清楚，可能削弱其对投资者的吸引力。

该项政策允许外国投资者在某些越南企业的持股比重上限从49%提高到100%，是该国进行全面经济改革以来最开明的举措之一。

越南目前还争取让该国股市指标股指VN指数.VNI加入MSCI明晟新兴市场指数，从而吸引更多投资者。

VN指数是东南亚指标股指中今年唯一上涨的指数，“在亚洲表现突出”，投资顾问Marc Faber近期对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

但政府尚未提出具体指导方针以说明哪些行业受限，哪些将会开放，因此投资者表示，越南的“大举开放”可能说不上令人激动。

越南基金公司Dragon Capital投资长Le Anh Tuan表示，外资暂时还不会急着进入。

“外国投资者只关心这些新规何时真正实施，而不是一个实施的承诺，”他表示。

推迟上调外资持股上限曾令那些看好越南潜力的投资者倍感沮丧。而投资者现在要面对的规定显得有些复杂、模糊，而且可能与银行等特定行业的监管规定重叠。

Dragon Capital在一份研究报告中表示，放松外资投资限制实际上不会很顺利，监管机构划分了数十个行业，而且正在谈判的多边贸易协定令情况更为复杂。(完)

(编译 郑茵/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰)

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