焦点：越南反华暴乱蔓延 造成逾20人死亡

2014年5月14日，消防员在越南南部一家被毁的中资鞋厂附近休息。 REUTERS/Thanh Tung Truong

路透河内5月15日 -一位医生以及数家报纸周四称，越南反华暴力抗议活动蔓延至该国中部地区，造成逾20人死亡，暴徒们昨夜袭击了该国最大的钢铁厂。前一天，越南南部发生纵火和抢劫事件。

越南中部河静省一家医院的医生表示，骚乱中有五名越南工人和其他16人死亡，这16人据称为华人。这是1979年中越边境冲突以来两国关系闹得最僵的一次。

“昨夜约有一百人被送到医院。许多是华人。今天上午有更多人被送进医院，”河静总医院的这位医生在电话中对路透表示。

有报导称，数以百计的中国人逃离越南，要么坐飞机，要么越过边境进入邻国柬埔寨。

台湾媒体报导称，骚乱者袭击了台塑集团设在河静省的大型钢铁厂。等待2020年完全建成时，该厂将是东南亚最大的钢厂，建设工程还包括一个海港和一座2,150兆瓦的发电厂。台塑是台湾在越南最大的投资企业。越南当地媒体称，这座综合性生产设施的建设总成本可能达到200亿美元。

越南的反华暴乱周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有主权。

台资企业成为暴乱中的主要受害者，暴徒将其误认为是中国大陆所有。

路透无法立即获得台塑高管的评论。

官方称，数千越南人周二对外资工厂纵火，并一路流窜至平阳省和同奈省的工业区。未有消息证实该地区后来又发生暴乱。

**有警察受伤**

据当地媒体报道，警方称仅平阳省就有460家公司的工厂遭到破坏。

“40多名执勤的警察受伤，主要被极端分子投掷的砖头和石头所伤，”越南国营报纸青年报称。

该报援引平阳省警方负责人Vo Thanh Duc称，大约600人因抢劫和煽动民众被拘留。

美国呼吁双方保持克制。

白宫发言人卡尼在例行记者会上称：“这样的争议需通过对话、而非恐吓来解决。我们再次呼吁通过对话解决。”

美国国务院称正密切关注越南情势，并敦促各方保持克制，补充道：“我们支持个人和平集会抗议的权利。“

就在此前不久，美国总统奥巴马4月底刚对亚洲进行了为期一周的访问，期间其再次就美国对该地区盟友的安保义务做出承诺。(完)

(编译 郑茵/李春喜/孙茉莉; 审校 白云/张荻)

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