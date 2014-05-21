越南反华暴乱严重冲击中冶在越承建项目 造成130人伤亡

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京5月21日 - 中国冶金科工股份有限公司(601618.SS)(1618.HK)公告称，越南反华暴乱令其在越承建项目受到严重冲击，事件造成130人伤亡，其中重伤23人、死亡4人，目前大多数项目人员已安全撤退回国。
公告指出，5月14日，越南发生针对外国企业和人员的打砸抢烧严重暴力事件，该公司承建的台塑(1301.TW)河静钢厂工地受到严重冲击，3,565名员工生命安全受到了严重伤害和威胁。目前，河静钢铁项目中方人员，除安排少量人员留守外，已全部安全顺利撤回国内。
越南反华暴乱对在当地有开展业务的中国公司影响不一。赛轮股份(601058.SS)和力帆股份(601777.SS)同日发布公告则称，其在越项目已恢复正常。
中国中冶A股周二收报1.70元，过去一月累计下跌0.58%。（完）
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(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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