越南反华暴乱蔓延 据称造成逾20人死亡

一位医生以及数家报纸周四称，越南反华暴力抗议活动蔓延至该国中部地区，造成逾20人死亡，暴徒们昨夜袭击了台塑在河静省的钢铁厂，也是越南最大的钢铁厂。越南的反华暴乱周二最初在南部工业区爆发。中国外交部周四对越南发生的暴力事件表达严重关切，敦促越南处罚违法者，对受害者进行赔偿，并采取措施保护所有外国企业。图为2014年5月14日，消防员在越南南部一家被毁的中资鞋厂附近休息。路透