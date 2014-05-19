越南反华暴乱令人质疑其对外国投资者的承诺--中国日报

路透上海5月19日 -中国日报周一报导称，越南上周爆发的反华暴乱，令人质疑其对外国投资者的承诺。中国方面称已经从越南撤离约4,000人。

“暴力事件及外资企业受损的严重程度，令人质疑越南政府是否足够重视投资者利益和外资工厂的安全，”该英文报纸在社论中表示。

该报称，“外国投资者及政府担心的重点不是这些抗议本身，而是越南中央和地方政府在管控抗议方面的无能。”

台湾媒体周一引述越方在台代表报导称，越南正考虑出台措施赔偿受损的外资企业。

台北时报报导称，越南可能以减免税、提供优惠贷款或对逾期贷款进行减免等形式进行赔偿。

中国的21世纪经济报道称，暴力事件将损害中越关系。

“越南针对外企的暴乱将对中越贸易和经济关系造成巨大影响，”该报称。

“对于那些已经在越南设厂的企业，在上周工厂遭到抗议者洗劫和烧毁后，现在面临着是走还是留的问题，”中国日报表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。