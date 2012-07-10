背景资料：越南关键的政治风险

7月9日在越南河内拍到的图片。 REUTERS/Kham

路透河内7月4日电（记者 Ho Binh Minh）---越南与中国在南中国海上的争端仍是最大的政治风险。越南可能很快讨论大规模购买武器，尽管其经济增长放缓。

5月底，越南连续第三次下调指标利率，以刺激增长。5月通胀同比升8.34%，为2010年10月以来首次降至10%以下，4月通胀为10.54%。

评级：（如未注明则保持不变）

标准普尔：BB- （6月6日将评级展望由“负面”上调至“稳定”）

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7月初，五年期主权债信用违约互换（CDS）报320个基点左右，年初以来下降约70个基点，不过3月底以来一直在上升。

以下为值得关注的政治风险：

自从去年越南和中国互相指责对方侵犯自己的主权，双方在南中国海的紧张情势意外升级甚至敌对行动出现的风险都有所增加。

有迹象显示争吵正在降温，但是中国今年几次扣押了越南人，原因是在争议岛屿附近非法捕鱼。

和往常的口水战初期的情况一样，越南3月称中国侵犯了其主权，要求中国释放这些越南人。

而中国国家副主席习近平去年底还呼吁改善中越关系，称两国应该妥善处理分歧，增强信任。

此前双方签署了协议，意在控制争端扩大，但随後数日越南即和菲律宾达成共识扩大在南中国海的非军事合作。

中越双方都不希望在南中国海发生海军冲突。南中国海渔业资源丰富，并可能储藏石油和天然气。

6月底，中海油称将强力推进具有战略意义的南中国海油气开发，中海油稍早几天邀请跨国企业对油气田进行投标，而越南表示这些油气田部分处在其领土内。

越南面临的挑战是维持与中国关系的平衡，同时对高度怀疑中国的越南民众的压力展示出敏感。中越关系对越南最为重要，可能也最为紧张。

看点：

--武器交易。越南希望扩大情报搜集和海军巡逻能力，意味着可以很快与西方国防设备提供商讨论价值几亿美元的交易。

--中国、文莱、马来西亚、菲律宾和台湾在南中国海的行动。

--美国的参与。中国希望美国不要参与南中国海争端，对美国总统奥巴马在去年的亚太峰会上提出该问题表示不满。

政策、通胀和公众反应

越南媒体7月初引述总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)的话报导，今年越南GDP料增长5.5%。

越南政府称，计划重组金融市场，整合国有企业和投资，但未给出细节。评论家担忧，考虑到对既得利益的损害，将这些计划付诸实践可能很困难。

如果越南想达到自己的GDP增长目标，需要进行改进。2012年一季度GDP增速降至4%的三年低位，因国内需求疲软。

越南经济政策的制定非常不透明，令经济学家和投资者很担忧。

越南一度允许通胀飙升，仅仅口头放出打击通胀的空话，越南盾汇率数月一直徘徊在官方交易区间以外很远水平，去年越南当局开始通过令越南盾贬值方式打击通胀。

越南央行随後进行了一轮升息，将指标利率提高了数百个基点，而政府承诺对财政政策进行更加严格的管理。

7月，越南进行了年内第五次降息，以刺激增长。

官员侵占土地越发成为摩擦的来源，尽管对越南当局的公开指责是很罕见的。4月，警方扣押了参与河内以外一处土地争端的20人，称他们妨碍了官员的工作。

随着地价上涨，官员有时让农民离开土地，以建设更为有利可图的工业项目。

看点：

--压低通胀和稳定经济的後续措施。

--黑市和银行间的汇率差，这是反映越南盾面临压力的关键指标。越南当局打击黑市并设定美元存款上限後，该汇率差基本消失。

--越南当局减少逆差的措施。

--重组市场和业务的措施。

--侵占土地所引发的反应。如果引发公众的愤怒，而且大量民众为失去土地的人抗议，可能给当局造成麻烦。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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