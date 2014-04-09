越南橡胶产量大增 价格战一触即发

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 今年越南橡胶产量接近100万吨
* 2014年全球橡胶市场连续第四年供应过剩
* 市场对中国需求放缓的担忧打压胶价
* 由于胶农不太可能惜售，价格战风险增大
路透新加坡/河内4月9日 -经过数年的大力扩张，砍伐森林并在邻国收购土地建立橡胶种植园，越南正在收获劳作成果：橡胶产量大增，使其成为全球第三大橡胶生产国。
今年稍晚胶农将开始在新种植园收割成材的橡胶树，但由于全球供应过剩及库存能力有限，越南不断暴增的产量可能在胶价已处于数年低点之时引发价格战。
尽管业界呼吁不要出售橡胶，但由于政府不太可能进行干预以支撑胶价，越南胶农除了出售以外别无选择，这使得泰国、印尼和马来西亚等其他主要橡胶供应国紧张不安。
印尼橡胶协会(Indonesian Rubber Association)的北苏门答腊分支执行干事EdyIrwansyah称，“当然我们会感到担心，如果供需不匹配的话，肯定会打压价格。”
2001年胶价从每吨不到0.50美元的30年低点反弹，促使越南将主要农作物种植多样化，并向农户提供低息贷款用于种植橡胶树。
国际橡胶研究组织(IRSG)表示，今年产出预计将接近100万吨。
根据麦格理的数据，尽管全球2014年对天然橡胶的需求预计将成长4%，但市场今年料会出现37.3万吨过剩情况，为连续第四年呈现过剩。
对于中国经济成长及需求的忧虑，使得新加坡商品交易所轮胎等级橡胶价格跌至每公斤2美元下方，为2009年中以来最低。
轮胎产业占全球橡胶消费约60%比重。
受类似的担忧影响，东京工业品交易所(TOCOM)全球指标橡胶价格亦徘徊在18个月低点附近。
参看主要天然橡胶生产国产出图表，请点选：
(编译 于春红/王冠中; 审校 王兴亚/徐文焰)
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