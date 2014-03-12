越南缩小搜寻马航失联客机的规模

美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周 避免政府陷入停摆
路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
路透越南富国岛3月12日 - 越南交通部副部长Pham QuyTieu周三称，越南正在缩小在越南海域搜寻马航MASM.KL失联客机的规模。
“我们今天仍会出动一些飞机进行搜索，但暂停了其他活动。”Tieu对路透说道，他是越南搜索行动的负责人。
Tieu称，暂停了使用船只进行搜索。
他表示，越南向马来西亚当局询问了有关马航失联客机在联系中断前改变方向的信息，但没有收到任何回复。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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