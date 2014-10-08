越南一油轮失联 疑遭海盗劫持

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
新加坡10月8日 - 东南亚各国的海事机构正努力在海上搜寻一艘越南油轮，该船已失联六天，外界担心可能已被海盗劫持。
名为“Sunrise 689”的越南油轮上有18名船员，载有逾5,000吨汽油。该船原计划驶往越南中部的广治省，但10月2日驶出新加坡港40分钟后从雷达上消失。
国际海事局负责人海盗报告中心负责人Noel Choong表示，他们怀疑该船遭劫持。
“他们的通讯系统似乎被关闭或遭到破坏，”Noel Choong周三对路透表示，称利用卫星追踪该船的企图未能实现。
该邮轮隶属越南海防海产造船公司(Haiphong Sea ProductShipbuilding Co)，后者称该油轮最后联络到的地点位于新加坡东北115海里处。
“我们了解到相关各方都已开始搜寻这艘船。越南迄今还没有派遣船只前往最后联络到的地点，”该公司官员Nguyen Vu Diep表示。
据国际海事局称，东南亚水域今年已经发生过一系列海盗袭击事件，自4月以来至少有11艘船只在马六甲海峡或南中国海遭到劫持。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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