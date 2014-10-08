越南一油轮失联，疑遭海盗劫持

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡10月8日 - 东南亚各国的海事机构正努力在海上搜寻一艘越南油轮，该船已失联六天，外界担心可能已被海盗劫持。

名为“Sunrise 689”的越南油轮上有18名船员，载有逾5,000吨汽油。该船原计划驶往越南中部的广治省，但10月2日驶出新加坡港40分钟后从雷达上消失。

国际海事局负责人海盗报告中心负责人Noel Choong表示，他们怀疑该船遭劫持。

“他们的通讯系统似乎被关闭或遭到破坏，”Noel Choong周三对路透表示，称利用卫星追踪该船的企图未能实现。

该邮轮隶属越南海防海产造船公司(Haiphong Sea Product Shipbuilding Co)，后者称该油轮最后联络到的地点位于新加坡东北115海里处。

“我们了解到相关各方都已开始搜寻这艘船。越南迄今还没有派遣船只前往最后联络到的地点，”该公司官员Nguyen Vu Diep表示。

据国际海事局称，东南亚水域今年已经发生过一系列海盗袭击事件，自4月以来至少有11艘船只在马六甲海峡或南中国海遭到劫持。（完）