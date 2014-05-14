新加坡称越南合资工业园内企业遭闯入及纵火

安徽省副省长周春雨涉嫌严重违纪接受组织审查--中纪委
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透新加坡5月14日 - 新加坡政府周三表示，越南平阳省越南-新加坡工业园(VSIP)内的多家企业，遭人闯入及纵火。
中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，引发数以千计越南工人抗议，越南南部数个工业区发生暴动排华事件。
新加坡外交部表示，已召见越南大使，对两座越南-新加坡工业园暴动事件表示关切。这两座工业园是由越南Becamex IDC Corporation及新加坡一个企业团队的合资事业经营。新加坡团队的主导企业为胜科工业(SCIL.SI)关系公司。
新加坡外交部发表声明，要求越南政府立即恢复VSIP秩序，以免安全情况恶化，打击投资人信心。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）
路透东京4月26日 - 日本负责2011年大地震和福岛核灾难灾后重建的复兴大臣今村雅弘周三辞职，他之前表示，这次灾难幸好发生在东北地区而不是东京地区。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。