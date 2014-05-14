新加坡称越南合资工业园内企业遭闯入及纵火

路透新加坡5月14日 - 新加坡政府周三表示，越南平阳省越南-新加坡工业园(VSIP)内的多家企业，遭人闯入及纵火。

中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，引发数以千计越南工人抗议，越南南部数个工业区发生暴动排华事件。

新加坡外交部表示，已召见越南大使，对两座越南-新加坡工业园暴动事件表示关切。这两座工业园是由越南Becamex IDC Corporation及新加坡一个企业团队的合资事业经营。新加坡团队的主导企业为胜科工业(SCIL.SI)关系公司。

新加坡外交部发表声明，要求越南政府立即恢复VSIP秩序，以免安全情况恶化，打击投资人信心。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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