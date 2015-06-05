越南将推出赴南海游轮之旅 或激怒中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透河内6月4日 - 越南准备向本国公民推出赴南海存争议岛屿的游轮之旅。此举或激化越南与中国在南海问题上的分歧。

越南这次特别的海岛游推广活动价格为800美元，180名越南人藉此可以在本月晚些时候游览斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）的部分岛屿，参加夜间捕鱼，参观一处灯塔，享用当地海鲜。

据胡志明市政府网站，富裕的越南人可以享用VIP酒店房间，并可乘坐私人直升机飞往那里。

这份措辞精巧的旅行产品，是乘坐游轮参观斯普拉特利群岛的两处礁盘和两个岛屿，为期六天。越南将这里称为长沙岛县（Truong Sa）。

越南几乎毫不掩饰此次游轮之旅的政治意味。面对中国日趋强硬的态度，越南在主权声索上也在推进更广泛的议程。

“前往长沙岛县游玩……是你此生难逢的旅程，将重振民族自豪感，并增强公民对国家神圣海上主权的意识，”旅行宣传写道。

“游客们将不再感到长沙岛县是那么遥远，长沙岛县蓝色的海洋将深深印入人们心中。”

在越南设想将斯普拉特利群岛放入其旅游地图上前，此次游轮之旅是一次试水。越南可能会在今年开通前往斯普拉特利群岛的定期客运航班。（完）