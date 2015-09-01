越南金融：当局加大改革力度，放宽外资对部分行业的持股限制

越南基金公司Dragon Capital投资长Le Anh Tuan表示，外资暂时还不会急着进入。

“外国投资者只关心这些新规何时真正实施，而不是一个实施的承诺，”他表示。

推迟上调外资持股上限曾令那些看好越南潜力的投资者倍感沮丧。而投资者现在要面对的规定显得有些复杂、模糊，而且可能与银行等特定行业的监管规定重叠。

Dragon Capital在一份研究报告中表示，放松外资投资限制实际上不会很顺利，监管机构划分了数十个行业，而且正在谈判的多边贸易协定令情况更为复杂。(完)