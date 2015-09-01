越南金融：当局加大改革力度，放宽外资对部分行业的持股限制

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
越南基金公司Dragon Capital投资长Le Anh Tuan表示，外资暂时还不会急着进入。
“外国投资者只关心这些新规何时真正实施，而不是一个实施的承诺，”他表示。
推迟上调外资持股上限曾令那些看好越南潜力的投资者倍感沮丧。而投资者现在要面对的规定显得有些复杂、模糊，而且可能与银行等特定行业的监管规定重叠。
Dragon Capital在一份研究报告中表示，放松外资投资限制实际上不会很顺利，监管机构划分了数十个行业，而且正在谈判的多边贸易协定令情况更为复杂。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”