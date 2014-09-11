焦点：越南潜艇将在南海对中国构成威慑

路透香港9月8日（记者 Greg Torode） - 越南借助从俄罗斯购买的“基洛”级潜艇将很快在南海对中国形成有力的威慑。专家认为，这会使中国在南海领土主权问题上向越南发难时三思而后行。

越南堪称游击战大师，该国目前拥有两艘先进的“基洛”级潜艇，并将按照同俄罗斯在2009年签署的合约，在11月接收第三艘潜艇，而最后三艘潜艇将在未来两年内相继交付。

尽管中越都是共产党执政的国家，而且两国的年贸易额已经达到500亿美元，但越南长期以来一直提防着中国，特别是在中国对南海大多数区域提出主张主权的情况下。今年早些时候，中国在中越争议水域部署钻井平台的举动激怒了越南，但越南派往钻井平台附近的海警船却总是遭到更庞大的中国船只的驱逐。

专家称，一旦这些潜艇全面投入使用，越南可能在本国海岸附近和其位于长沙群岛（Spratly island，中国称为南沙群岛）的军事基地周边实施所谓的区域拒止（area denial）行动。

专家还称，虽然中国拥有规模庞大的海军，其中包括70艘潜艇，但越南海军力量提升会使中国在南沙群岛欲对越南动武时，或者因有争议油田发生武装冲突前三思。

“区域拒止意味着通过确保让更强大的海上对手永远不知道你的潜艇在哪儿，来制造一种心理威慑，”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的Collin Koh说。

“这是弱者用来对抗强者的典型的不对称战，我觉得越南深谙此道。问题是他们（越南）是否能在水下作出完美表现。”

据地区外交人士称，有人近期在金兰湾看到首批交付的两艘“基洛”级潜艇在进行训练。

俄罗斯国际文传电讯社上月报导称，在第三艘基洛级潜艇11月抵达金兰湾前，越方人员正在位于圣彼得堡附近水域的该潜艇上接受训练。

第四艘潜艇已经离开俄罗斯Admiralty造船厂出海测试，最后两艘正在建造中。

地区军事人员和专家正在试图推测越南人员能以多快的速度驾驭这些先进的潜艇，有些观点认为该国要不了多久就会开始派这些潜艇深入南海水域。

“越南已经改变了整个局面--他们已经有了两艘潜艇，又有驾驭的人员，而且似乎还有武器，他们的能力和经验从此也将开始增长，”斯德哥尔摩国际和平研究所的武器转让研究员Siemon Wezeman说。

“从中国方面的假设看，越南在一定程度上已经构成实实在在的威慑。”

香港岭南大学研究安全事务的专家张泊汇（Zhang Baohui）称，他认为中国军方规划机构对越南的这些潜艇很关注。

“理论上，越南可能将它们（潜艇）投入战斗用途。”

路透就此向中国国防部和外交部寻求置评均未获回复。

“基洛”级柴电潜艇被认为是噪音最小的潜艇之一，自1980年代以来一直被不断地改进。

俄罗斯的战略分析师Vasily Kashin称，他认为越南的基洛级潜艇在技术上比中国海军的12艘此类潜艇更先进，中国此类潜艇中最后一艘是在10年前得到。

他指出，这一潜艇内部吸音能力、武器控制和装载系统已经获得改善。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。