越南台商称在排华事件中损失数十亿美元 并有扩大趋势（更新版）

(新增多家公司方及外交部的说法)

路透台北5月14日 -越南排华事件愈演愈烈，越南台商会总会长刘美德周三表示，台商在事件中财物及厂房损失至少数十亿美元，这还不包括停工造成的经济损失。排华暴力事件已有扩大至其他省份的趋势。

刘美德并称，这是台商在越南20多年来遭遇最大的损害事件，事件演变成厂房被烧毁等事件，而且不只台商聚集最多的平阳省，包括邻近的西宁省、龙安省、胡志明、仁泽及同奈省等都传出台商厂房被侵入或烧毁的事件。

她称，台湾商会这里汇集越南台商本次损失的统计，除了平阳省出现的暴动排华事件之外，仁泽省的台塑及南宝树脂的厂房也被烧了。人员部分，刘美德表示，在台厂里已传出有一名陆籍干部死亡，台籍干部数人受伤。

台塑集团稍后表示，旗下南亚(1303.TW)及台化(1326.TW)于越南仁泽转投资公司台湾兴业厂房遭破坏，产生财务损失，但未给予细节。

台化总经理洪福源说，〞有人侵入(越南)工厂，遭到破坏。〞

在越南设有工厂的许多上市公司，在一早开市后纷纷公告关于越南的情况，暂无重大明显损失传出。

食品大厂--统一(1216.TW)表示，针对近日越南暴动，其越南厂干部人员己安全撤离厂区，目前对公司财务或业务无重大影响；全球轮胎大厂--正新(2105.TW)称，子公司Cheng Shin Rubber(Vietnam)遭越南民众进入厂区抗议，截至目前暴动已平静，目前暂时停工因应，财务损失金额待评估中。

纸业大厂--台纸(1902.TW)则指出，位于平阳省三家子公司越南民众进入厂区抗议，因目前暴动仍持续中，子公司暂时停工因应，损失尚无法评估；纺织大厂--远东新(1402.TW)表示，子公司远东服装(越南)公司，因越南反中暴动，为了人员安全暂时停工，对本公司财务及业务无重大影响。

被归类为越南概念股的部分公司股价已重挫。包括錩兴(2415.TW)股价一度跌停，本地时间11:25时，该股跌5.46%报17.3台币、伸兴1558.TWO股价跌6.43%、儒鸿(1476.TW)股价走低4.6%。

**台商保持警戒，要求事后赔偿**

刘美德指出，由于不确定事态将如何发展，许多台商都希望尽快返回台湾，因留在越南工厂也暂时无法回复运作，目前已约有上百人表达希望尽快回台。

她也指出，希望政府能在事件告一段落后，向越南政府交涉赔偿事宜。

刘美德转述台商今早的讯息称，〞大家很不安，都吓坏了。有些人今天早上想开车从平阳出来，但暴民设路障，有人就冲过去，有人绕路，大家都吓坏了。〞

刘美德并指出，中钢(2002.TW)今早也提出要求，希望让越南厂的干部全部先行回台。

外交部则指出，目前在越南的台商约有三万多名，其中约80%集中在平阳及胡志明市的南部地区。

稍早外交部举行记者会强烈谴责暴力，并呼吁越南人民自制，勿采非理性行为，破坏台商厂房设备及伤害台商人身安全，影响投资意愿。

中华航空(2610.TW)则表示，已将今天飞往胡志明市的航班改为可供340人乘坐的班机，以因应可能的返台人潮。

上周南海紧张局势升级，此前中国将一座大型石油钻井平台移入西沙群岛附近的水域，而越南也宣称对该海域享有主权。

越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)周日在出席东盟首脑峰会时表示，越南保持了“最大程度的克制”，并使用一切对话手段敦促中国移走该钻井平台。

中国外交部周一表示，越南希望就南海主权争端获得他国支持的努力达不到目的。东盟领导人在周日的峰会上并未就此问题抨击中国。(完)

(记者 林妙容/高洁如/董永年; 审校 杨淑祯)

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