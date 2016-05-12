越南低调举行防务论坛 美国知名武器制造商参会

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透河内/华盛顿5月11日 （记者 My Pham/Idrees Ali） - 越南本周举办防务论坛，美国多家知名武器制造商参会。美国总统奥巴马将于近期访越，并正权衡是否完全解除对越武器禁运。
会议低调进行，波音(BA.N)和洛克希德马丁(LMT.N)参加了会议。
越南官媒没有提及此会，也没有防务记者进行报导。路透记者试图获准参加，但未能成功。未能联络到越南国防部发表评论。
越南已加快努力打造军事威慑力，目前是全球第八大武器进口国。
据智库斯德哥尔摩国际和平研究所，越南2011至2015年的武器进口总额相比2006至2010年猛增699%。
美国政府内部正在辩论是否要解除对越武器禁运，以扫除越战时期的最后遗留产物之一。
华府2014年底部分解除对越武器禁运，但称是否完全解除将取决于越南在改善人权记录方面的进展状况。美国负责民主、人权和劳工事务的助理国务卿汤姆·马林诺夫斯基（Tom Malinowski）本周早些时候到访河内。
越南多年来一直与西方和美国武器制造商谈判，以寻求增强其战斗机、直升机和海上巡逻机队伍，不过越南的武器仍主要从俄罗斯进口。
奥巴马将于5月22日开始访越之旅。这是10年来首位访问越南的美国总统，凸显美越关系迅速回暖。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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