越共中央总书记阮富仲将于本周访问美国

路透河内/华盛顿7月3日（记者 Martin Petty/Lesley Wroughton） - 越南共产党中央总书记阮富仲将于7月6日至10日访问美国，届时将与美国总统奥巴马在白宫会面。这将是具有里程碑意义的一次访问。

阮富仲此次访美之行，正值美越纪念两国建交20周年之际。

阮富仲未在越南政府中担任职务，他同奥巴马的会面将避开协议。但美国国务院一位高官称，奥巴马认为此次访问很重要，期待进行“非常全面的会谈”。

“他是重要人物……这是相当重大的事件，”该官员对记者说。

“广泛共识是，以该国最高领导人访问规格来对待他（阮富仲）及此次访问。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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