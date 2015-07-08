奥巴马与越共总书记阮富仲会晤 谈及南海问题

路透华盛顿7月7日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马与越南共产党中央委员会总书记阮富仲周二在白宫举行历史性会晤，期间两人谈及南海问题。

奥巴马与阮富仲在白宫椭圆形办公室进行了会晤。奥巴马称，他们“坦率地”讨论了人权、宗教自由方面的分歧以及跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）事宜。

阮富仲邀请奥巴马访问越南，并称对奥巴马接受访越邀请表示感谢。奥巴马表示他期待访问越南，但未宣布具体日期。

奥巴马称，美越关系建立在相互尊重的基础上，两国过去两年在教育、气候变化、公共卫生和安全领域的合作取得“重大进展”。

对于越方对中国的关切，奥巴马表示认同，并称需要按照国际规则解决南海争端。

奥巴马称，目的是“确保繁荣和曾推动该地区经济大幅增长的航行自由在今后几十年继续”。

阮富仲表达了对南海问题的关切，称“近期一些不符合国际法的活动可能令（该地区）局势复杂化”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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