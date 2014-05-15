综述：越南反华暴乱致21人死亡 中国谴责越南政府不作为

5月14日，越南南部平阳省一家遭破坏的中资制鞋厂的火光。 REUTERS/Thanh Tung Truong

* 台湾大型钢铁项目被纵火焚烧

* 反华骚乱扩散至越南中部地区

* 中国谴责越南政府对此视而不见

* 越南质疑媒体和社交网站报导的死亡人数过高

路透河内5月15日 -越南反华暴乱进一步扩散，一位医生周四称有多达21人死亡，一家大型外资钢铁项目也被纵火焚烧。这场暴乱的起因是中国在南海搭建油井设施。

越南中部河静省一家医院的医生表示，骚乱中有五名越南工人和其他16人死亡，这16人据称为华人。这是1979年中越边境冲突以来两国关系闹得最僵的一次。

“昨夜约有一百人被送到医院。许多是华人。今天上午有更多人被送进医院，”河静总医院的这位医生在电话中对路透表示。

越南外交部发言人黎海平(Le HaiBinh)证实一人在冲突中死亡，并表示媒体报导以及社交网站统计的伤亡人数较高，是“毫无根据的”。

中国新华社报导称，至少有两名中国公民死亡，逾100人被送进医院。

越南总理阮晋勇(Nguyen Tan Dung)呼吁警方、省级及地方当局恢复秩序，确保受影响地区的人员和财产安全。

越南计划与投资部把暴乱归咎于“极端份子”，并警告这可能严重影响越南的投资环境。

台湾在越南的最大投资商--台塑集团表示，公司在河静省的一座在建钢厂发生中越工人斗殴，之后工厂被纵火焚烧。该公司在台北发表声明称，一名中国工人死亡，另有90人受伤。

目前暂不清楚已披露的伤亡人员是否都是在河静医院接受救治的人。

该厂原计划在2017年竣工，并成为东南亚最大的钢厂。公司方面称，目前还不知道火灾损毁或财务损失的详细情况。

**祸及越南经济支柱**

预计耗资将超过200亿美元的河静工业园建设工程已经过半，定于2020年完工。越南经济规模为1,380亿美元，其支柱就是这样的工业园区。越南国内已注册的190家工业园共计雇有约210万人。去年制造品出口金额约为380亿美元，占越南出口总收入的30%。

反华暴乱周二在南部工业区爆发，起因是中国在南海搭建油井设施，而越南则声称对这一海域拥有主权。

台资企业成为暴乱中的主要受害者，暴徒将其误认为是中国大陆所有。

中国对暴力事件表示严重关切，呼吁越南方面严惩肇事者并对受害者提供赔偿。中国外交部发言人华春莹暗示河内方面对抗议者视而不见。

“越南近日发生针对中方及其他方企业和人员的打、砸、抢、烧行为，越方负有不可推卸的责任。”

中国人民解放军总参谋长房峰辉为中国在争议海域打井辩护，称中国寸土必争，并指责越南派遣舰船挑起麻烦，意图“干扰”中方活动。

房峰辉在华盛顿与美国军方高官会谈后的记者会上称，“可以看出来...是谁在干扰谁，是谁在碰撞谁。”

他还表示，一些区域国家利用美国总统奥巴马所谓的转向亚洲战略，在中国东海和南海制造麻烦。

美国国务院呼吁各方避免使用暴力。“虽然我们支持人民抗议的权利，但决不支持针对中国在越南企业的暴力活动，”发言人MarieHarf表示。

浏览越南暴力活动相关图表，请点选：link.reuters.com/fex39v

中越南海之争摩擦不断。油井附近围绕着两国的数十艘船舶，双方都谴责对方故意撞船，加大了发生冲突的风险。

越南方面亦不满中国公司对其原材料和资源的开采，并称尽管两国每年的贸易额超过500亿美元，但中国在越南的投资只有23亿美元左右。

**逃离越南**

官方称，数千名越南人周二对外资工厂纵火，并一路流窜至平阳省和同奈省的工业区。周三抗议活动仍继续。

该工业区数以百计的中国人逃离越南，多数进入邻国柬埔寨。

“昨天有逾600名中国人从越南越过Bavet国际检查站进入柬埔寨，”柬埔寨警方发言人KirtChantharith对路透表示。

”人们在这感到不安全，只想赶快离开越南，“一家钢铁企业员工徐文红(Xu WenHong，音译）说道，其买了张飞往中国的单程机票。

据当地媒体报道，警方称仅平阳省就有460家公司的工厂遭到破坏。

越南国营报纸青年报援引平阳省警方负责人的话称，大约600人因抢劫和煽动民众被拘留。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/孙茉莉 审校 白云)

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