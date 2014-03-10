越南海域发现疑似救生筏的黄色漂浮物 已派直升机勘察-官员

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透越南富国岛3月10日 - 越南交通部副部长暨救援委员会副主任Pham QuyTieu周一告诉路透，越南水域发现疑似马航救生筏的“黄色物体”，该国已经紧急派出多架直升飞机前往调查。
Pham Quy Tieu表示，一架越南飞机周一稍早发现该物体漂浮在海上，但无法靠近以进一步确定。
越南民航局在其网站上称，搜救工作在土珠岛西南140公里海域展开。土珠岛距离越南南部海岸约200公里。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。