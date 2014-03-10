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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 16:31 BJT

越南海域发现疑似救生筏的黄色漂浮物 已派直升机勘察-官员

路透越南富国岛3月10日 - 越南交通部副部长暨救援委员会副主任Pham QuyTieu周一告诉路透，越南水域发现疑似马航救生筏的“黄色物体”，该国已经紧急派出多架直升飞机前往调查。

Pham Quy Tieu表示，一架越南飞机周一稍早发现该物体漂浮在海上，但无法靠近以进一步确定。

越南民航局在其网站上称，搜救工作在土珠岛西南140公里海域展开。土珠岛距离越南南部海岸约200公里。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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