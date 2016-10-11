中国债转股实施先售后转 有助银行实现风险隔离--国泰君安

路透北京10月11日 - 中国国泰君安证券银行团队周一晚发布对“市场化银行债权转股权意见”的分析称，债转股实施方式确定为“先售后转”，可避免银行自持股份所带来的风险集聚、资本消耗过大等问题，并且均可在现有法律和监管体系下完成，不用修改法律法规。对于银行来说，这样可实现风险隔离。

以下为报告摘要：

今日，国务院发布了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》（下文简称《指导意见》），市场争论了很久的银行债转股方案，终于成型落定。

《指导意见》是作为《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）的附件呈现在我们面前的。其实，债转股的意义远远不止降杠杆这么简单。债转股确实起到降杠杆的作用，但这不是它的核心功能。我们此前也多次发报告指出，债转股的核心要义，是让债权人成为股东，并履行股东职责，“修理”标的企业，推进企业的整改，使其经营改善，从而获得价值的提升。所以，不能仅仅为了降杠杆而实施债转股，而是得事先判断，我们有能力把这企业修理得更好，并且还得确保修理得动。

分析之一：先售后转

《指导意见》将实施方式确定为“先售后转”，即银行不直接转股，而是先将债权转让给实施机构，再由实施机构转股并持股经营。这也是近期部分案例所采用的方式。

先售后转，可避免银行自持股份所带来的风险集聚、资本消耗过大（银行因抵债而被动持有企业股权，风险权重很大）等问题，并且均可在现有法律和监管体系下完成，不用修改法律法规。对于银行来说，这样可实现风险隔离。

但其缺点是若转让给外部实施机构时，折扣可能较大，银行会确认较大的损失，账面上与将不良资产转让给AMC类似，且不能分享后续的转股后的收益。

但如果转让给银行自己旗下的子公司（很多银行已设有此类子公司），则能避免上述问题，因此会提高银行的积极性，预计会成为银行债转股的主流模式。

分析之二：力推企改

我们在此前的债转股系列报告中，强调了债转股不是简单的被动持股，而是施行“积极股东主义”。实施机构以较低价格买入企业债权，然后转股（也可同时向企业增资），并通过主动推进企业整改，以改革来释放价值，从而获得投资回报，这是一种类似“特殊机遇投资”的投资行为，对象是尚有前景的问题企业。

对于实施机构来说，可以有机会以较低价格介入问题企业的投资，并通过推动企业整改，获取回报，是一种新增的业务机会。当然，这种投资对行业整合、企业经营有很高要求，考验投资机构的专业能力。而且，有时实施机构还能邀请其他战略投资者一起入股，从而实现企业股权多元化，推进改革。

同时，我们还可以留意，我们的问题企业，大多问题不是出在专业技术上，而往往是公司治理等方面出问题。所以，通过改革，是能够释放明显的红利的。

实施机构可以是AMC、投资机构（最适合的是专业的特殊机遇投资机构）、产业整合者（标的企业同行或上下游的企业，或者国资平台，借机整合产业资源）以及银行旗下的子公司。（完）