即时观点：中国7月工业、投资及消费均逊预期 经济下行压力仍大（更新版）

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路透北京8月12日 - 中国国家统计局周五公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，低于路透调查预估中值6.1%；前七月固定资产投资同比增长8.1%，亦逊于路透预估的8.8%，且为1999年12月以来最低水准。

数据并显示，7月社会消费品零售总额同比增长10.2%，亦不及路透调查预估中值10.5%。7月工业和消费环比分别增长0.52%和0.75%。

1-7月民间投资同比增长2.1%，较1-6月增速进一步下滑。统计局表示，中国国民经济运行总体平稳，稳中有进的态势没有改变。

主要数据:

--7月规模以上工业增加值同比增长6%，路透调查中值为6.1%

--1-7月固定资产投资同比增长8.1%，路透调查中值为8.8%

--7月社会消费品零售总额同比增长10.2%, 路透调查中值为10.5%

--1-7月全国房地产开发投资同比增长5.3%

中国制造业PMI和工业增加值图表：tmsnrt.rs/2bai5Gg

中国房地产开发投资和销售面积图表：tmsnrt.rs/2baiOHR

以下为市场人士的评论:

--中金固定收益研究团队 陈健恒、范阳阳、唐薇：

7月主要经济数据低于预期，尤其是基建投资大幅放缓，拖累固定投资继续快速下行，而工业产出也出现小幅回落。由于商品房销售相对平稳，房地产市场尚未大幅恶化，内需还不至于明显放缓，在工业品库存较低背景下，这意味着短期工业产出将继续弱势平稳运行。

不过，向前看需要密切关注房地产政策变化，我们认为未来商品房销售放缓压力较大，一旦需求下降导致产成品库存被动累积，工业产出再次面临大幅回落风险。

进一步展望明年，房地产和基建支撑力量减弱，经济下行压力依然较大。而融资需求疲软，金融体系普遍缺资产的情况下，债券的配置需求日益增强，货币政策尽管放松缓慢，但丝毫不影响债市走牛的步伐，市场的逻辑转向先下手为强，在货币市场利率未明显回落前压缩一切可以压缩的利差，包括期限利差、流动性利差和信用利差。债券投资者仍适宜坚定持有，仓为低和激进的投资者仍可以继续买入，尤其是进攻性较强的超长期利率债。

今年居民消费有所放缓，尤其是低端消费品（比如啤酒、方便面）放缓更为明显，体现了低收入居民收入放缓以及低端劳动密集型产业转移到东南亚的影响，而奢侈品消费由于人民币汇率贬值以及行邮税和海淘收紧等因素有一定恢复。但今年房地产销量和居民房贷持续走高，导致居民杠杆上升较快，对普通消费的挤出效应也愈来愈明显。预计未来几个月消费仍会逐步走弱。

--中航证券首席经济学家 许维鸿：

此次的数据一喜一忧，喜是消费数据劲头很猛，忧是民间投资仍在收缩。

目前民间投资不旺，投资数据需要靠国有投资加码未来。预计全年的固定资产投资增速约为7%。全年消费数据不会低于目前水平。

--中国银行国际金融研究所宏观经济与政策研究主管 周景彤：

7月数据整体往下走，表明经济下行的压力仍然比较大，而上半年稳增长政策虽然仍在发挥作用，但比预想的弱，这也是经济发展到一定阶段，周期性问题和结构性问题叠加所致，而结构性问题难以通过传统的需求端的方式予以解决。不过，7月的数据差于预期可能与洪涝灾害、酷暑等特殊因素有关。

下一步需要加大财政政策力度，如在基础设施等方面加大投资。货币政策保持基本稳定、能为财政政策创造宽松的环境就可以。

要解决民间投资的持续走弱，还是要恢复企业家对经济增长的预期，而影响预期的因素很多，包括对经济增长前景的信心不足、土地及劳动力成本高、税费高等。从我们的调研情况来看，虽然今年已经实施了结构性减税、营改增等，但企业反映税费仍偏高，降低税费的效果不明显。因此财政政策方面仍需要从减税上下功夫。

--招商证券固收 孙彬彬、高志刚：

7月工业增加值较上月回落，但主要工业品中的钢材、有色、乙烯、汽车和发电量增速均有所回升，而水泥和原油产量增速有所下滑，工业企业生产相对平稳。

房地产投资累计同比增速下滑，土地购置面积降幅扩大，房屋新开工面积增速和房屋销售增速均继续小幅下滑，开发资金增速小幅回升，其中贷款和自筹资金增速均回升，而定金、按揭贷款增速有所下滑，整体反映房地产企业投资意愿继续减弱。

基建投资增速大幅下滑是拖累固定资产投资增速下滑的重要原因。

投资增速继续大幅下滑，工业生产相对平稳，经济下行压力仍存，但在财政积极、货币中性背景下，利率继续下行存有一定压力，继续维持区间震荡格局。

--中国民生银行宏观经济研究中心 应习文:

工业增长略好于预期，7月洪涝受灾比较严重，部分地区存在工业停产，在此基础上增长6%已是不错。分行业来看，制造业增长强劲，工业机器人、汽车等行业增长较快，增长较慢的是采矿业。

投资下滑的要比预期大一些。6月信贷增长较快，7月可能微调。民间投资继续下滑，这和实体经济投资收益的预期有关，如果预期不能很快恢复，民间投资企稳尚需时间。基础设施投资增速相对快一些。房地产投资整体在降温，未来房地产投资可能会继续回落。

目前的投资结构正在发生改变，新经济投资对资本的依赖相对较弱。从长期看，投资会继续下滑，但要考虑到结构调整因素。未来，如果房地产投资下滑，整体投资增速可能会下降，但其和经济增长的关系不会像原来那么明确。

消费略低于预期，整体来说比较稳定。

--国金证券大类资产配置资深分析师 徐阳：

工业增加值同比增速符合预期，采矿业依然拖后腿。

社会消费品零售总额小幅回落，网上销售增速依然强劲。7月的零售总额同比增速比上月小幅回落0.4个百分点，部分原因可能由于基数效应。累计增速仍符合预期，整体消费不温不火。网上零售额同比增速27.5%，消费方式转变仍在进行。

基建、地产投资增速整体放缓。首先，基建投资增速前7月增长较上半年累计增速回落1.3个百分点，其中水利投资和公共设施投资回落明显。再者，房地产投资前7月累计同比增长较上半年累计增速回落0.8个百分点，其中住宅投资增速回落1.1个百分点，房屋新开工面积增速较前6个月回落1.2个百分点，放缓明显。

整体经济仍平稳，稳增长或需财政发力。从三大数据来看，工业增长基本符合预期，零售销售也依然不温不火，但投资增速下滑较快。在货币政策稳健的背景下，下半年稳增长或仍需财政发力。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

之前提到中国经济无近忧有远虑，三大远虑表现在外需不振，民间投资不足，以及实际利率仍过高上，7月数据普遍低于预期，印证了这一判断。

按目前的需求态势，经济下行压力已开始呈现，应通过稳定外需刺激内需来稳定经济增长，考虑到消费总体稳定，稳增长重任落到投资上，需要加大政府投资，进一步降低融资成本来做对冲。应关注PPP，以及地下管廊海绵城市建设。如果对冲性政策执行到位，全年6.7%的经济增速判断仍能维持，但若力度不够或施工节奏偏缓，经济增速有低于预期的风险。

民间投资最能反映投资回报预期，若投资信心不足，预期回报继续下降，民间投资难有实质性好转。不过民间投资增速已经低到2%了，离见底不远了（虽然离底部不远并不意味着能起来）。中长期看，最终投资和消费增长率会与GDP增长率趋同。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

工业增速小幅回落。7月工业增加值增速回落，印证全国制造业PMI小幅下滑。需求持续低迷是工业生产回落的主因。投资下滑基建回落。民间投资跌幅扩大。其中，制造业投资小幅反弹但仍偏低，房地产投资继续探底，基建投资大幅回落并创14年以来新低。

地产需求动能偏弱。7月地产销量、新开工当月增速虽小幅回升，但新开工增速反弹更多是因为低基数效应。而前期需求回落令开发商拿地谨慎，叠加基数偏高，使得土地购置面积增速大跌并转负，为未来地产投资蒙上阴影。

积极财政仍需发力。7月工业经济缓中趋降，受前期需求羸弱拖累，工业增速再度回落，而前期托底投资下滑的基建也大幅下滑。央行在货币政策报告称要继续实施稳健的货币政策，短期内货币政策仍趋于中性，仍需积极财政发力，托底经济下滑。

消费结构趋势未变。乡村增速继续快于城镇，餐饮增速继续快于商品零售。网上零售继续高增。消费增速稳中有降。7月消费增速平稳中小幅回落，主因必需消费品整体走弱、可选品中石油及制品、金银珠宝拖累明显。但相比投资再下台阶、外贸继续萎缩，消费仍是中流砥柱。

--光大证券固收团队：

投资增速继续回落，基建仍在发力。全国固定资产投资增长低于市场预期。全国房地产企业购置土地面积和价格均出现较大回落。城市间分化从源头加剧。基础设施投资仍保持较快增长，高技术产业投资增长较快。

工业增加值环比改善，上游去产能效果有所显现。

社消有所回落。网上销售仍然火爆，增速达到26.1%。未来预计消费仍会平稳增长。

整体来看，经济仍有压力，未来稳经济还需政府发力，基建投资仍是主要方式。另外随着经济结构改革加速，三产以及消费或成为新的亮点。现阶段，在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小，即公开市场利率和存贷款基准利率调整的概率很低。除非经济发生大幅下行，而目前还未看到。在基本面和政策面指向作用有限的时期，市场的走势更多地被情绪面所引导。今年1月中旬，10Y国债向下逼近至2.7%附近，但当时的市场情绪显着乐观于当前。我们认为，本轮收益下行周期已经非常接近于尾声。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

1-7月投资下降很明显，同比增长8.1%，增速比1-6月份回落0.9个百分点，尤其是民间投资同比增长2.1%，比上半年的增幅继续回落，显示经济下行压力仍大，增长后劲不足。而消费相对平稳，出口也略有好转，在一定程度上弥补了投资下滑带来的影响。

从7月整体数据看，投资下滑是比较让人担心的，尤其是占据全部投资比重超过六成的民间投资持续下滑，还没有止住的迹象，显示经济下行的压力还在加大，后续还需在扩大需求方面加力，随着CPI的回落，也为降息降准提供了空间，同时在扩大投资方面估计审批大项目的节奏会继续加快。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

工业增加值略保平稳增长，但增幅收窄，反映出工业存在压力。消费基本保持平稳增长，但增幅同样下降，基本符合预期，此前的自然灾害对消费有一定影响，比如旅游等相关。

下降最为明显的是投资，自今年二季度后持续下降。最大的影响因素是制造业投资的下降，其主要的原因是民间投资下降。目前经济正在逐步转型，对投资的依赖逐步减小，从结构调整来看就会影响到投资的增长。另外，目前去产能的压力很大，对制造业、资源能源型行业会有较大影响。投资增速放缓成为目前整个经济最大的不确定性因素。同时这会影响民营资本投资对市场的预期，会延续其持续下降的趋势，民间投资的增速会进一步下降。

房地产投资到下半年会略有下降，其受市场影响。此前二线城市房价上涨带动了一批投资的上涨，但作用已经显现出来。随着一二线城市房价上升，房贷政策收紧，也会减缓房地产投资增速。所以稳增长还是要依靠基建投资，如果稳增长力度持续加大，投资增速也许可以企稳。即便如此，投资增速想反弹回较高水平，难度很大，今年全年增速会低于去年，约在8%-9%之间。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

7月投资下滑快，突出的现象是民间投资持续大幅度下滑，政府投资继续上升，由于产能过剩和社会需求疲软，投资持续下滑之势很难遏制。虽然工业品价格上涨对工业企业改善有比较大作用，但由于投资下滑压力始终存在，将使下半年经济面临下行压力，预计在6.5%-6.6%。

目前看来，货币政策还是以稳为主，各个期限的利率也在不同程度下行，之前虽然流动性充裕，但并没有用到实体经济，民间投资增速仍在下滑，现阶段情况看，放松货币只能引起资产泡沫。不过，上半年财政收入高于预期，为财政加大政策力度打下基础。预计下半年还是会加大政府投资，减轻宏观税负。

**相关背景**

--中共中央政治局会议表示，中国经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

--中国国家发改委政策研究室日前指出，投资下行压力不容忽视，要督促重点地区促投资稳增长，对投资降幅大的地区进一步强化督导检查。文章并指出要坚定不移降低各种企业成本，择机进一步实施降息、降准政策，但之后删除有关降准降息表述。

--中国央行二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。

--中国国家发改委周二称，中国钢铁企业出口不存在倾销问题，下半年将加快去产能工作；由于钢铁企业资产规模很大，负债率比较高，将通过兼并重组、资产重组、破产清算等方式妥善解决好债务问题。

--中国两项制造业PMI指标在7月出现背离，官方PMI微降至荣枯线下方，财新指数则劲升两个点至17个月高位。分析师认为，不宜将官方PMI的收缩解读成制造业走弱的信号，经济短期基本持稳。不过制造业PMI的订单指数仍显示国内外需求较弱，考虑到房地产销售增长动力减弱，下半年经济下行压力不减，需要政策继续予以支持。（完）