即时观点：中国9月出口逊于预期创七个月来最低 四季度料有所改善（更新版）

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路透北京10月13日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价9月出口同比下降10%，为今年2月来最低，进口同比下降1.9%，路透调查预估中值分别为下降3%和增长1%。

海关数据显示，9月贸易顺差为419.89亿美元，路透预估中值为530亿美元。

中国前三季度以美元计价出口同比下降7.5%，进口同比下降8.2%。

主要数据：

*9月美元计价出口同比下降10%（路透调查预估中值为下降3%)

*9月美元计价进口同比下降1.9%(路透调查预估中值为上升1%)

*9月贸易顺差419.89亿美元 (路透调查预估中值为530亿美元)

*以人民币计价，9月出口同比下降5.6%，进口同比增长2.2%；当月贸易顺差2,783.5亿元人民币。

中国进出口及贸易顺差图表 tmsnrt.rs/2ehxtq0

以下为分析师评论：

--国金大类资产资深分析师 徐阳：

贸易数据整体不及预期，剔除季节性因素后的贸易数据依然稳健。剔除季节性因素后，进口仍有部分改善，但出口下滑加大，或表明人民币贬值对出口的提振并不明显。此外，季调后的环比数据整体出现改善，这也意味着按季度统计的贸易数据逐季回稳。

先导指数连续四个月改善，意味着后期贸易数据再度改善可能较大。海关公布数据显示，9月中国外贸出口先导指数为35.8，较上月回升1.1，其中新出口订单指数和出口经理人指数回升明显。

原油等大宗商品进口量增加形成支撑，进口价格下降形成拖累。进口均价下滑对进口额形成拖累，同期整体进口价格下跌5.3%，其中，铁矿石进口均价下跌8.6%，原油下跌25.9%，铜下跌11.9%。

机电产品和劳动密集型产品出口下滑拖累出口数据。分类数据显示，前三季度，占出口总值57%的机电产品，出口额为5.73万亿元，下降1.8%，对整体出口数据形成拖累。占出口总值21.3%的劳动密集型产品，出口额为2.15万亿元，下降0.6%。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

9月的进出口数据低于预期。今年的出口有两个特征，第一是整体比大家预期的要差；第二是月度数据之间波动较大。

其原因在于，首先全年世界经济表现低于预期，IMF、世界银行和联合国都多次下调增长预测，于2015的好转相比有相当大的反差，可能会与全年持平或略低，导致进出口较预期略差。如果未来全球经济持续低迷，碎片化趋势继续明显，那么外需想继续好转非常困难。

第二，由于现在汇率波动较大，使得进出口呈现波动放大的特征。一方面汇价可能会争取到比较有利的出口条件；另一方面，出口增幅较大的月份之后的月份，可能会出现较大的回落。基于这种情况，外需对中国非常重要，但目前很难成为稳增长的主力。还是应该想办法扩大刺激内需，为经济提供保障。

预计今年GDP大概在6.7左右，甚至比预期更好一些。三季度可能会在6.8甚至更好一些。今年的特点是投资和出口都低于预期但经济增长好于预期，对原因做一个猜测，可能一是由于传统统计指标反映的在经济中占比越来越低，新的增长力量还未进入统计，使得指标出现偏差；二是国民经济统计方面的原因，比如在做统计改革，以反应新产品新业态新要素对实体经济的贡献。

房地产调控政策对经济的负面影响不可避免，不是会导致房价下跌，而是政策不确定性使得房地产投资更加谨慎，进而影响投资对经济增长的贡献。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸等：

出口跌幅扩大，主因是全球需求疲弱和去年基数走高。中国主要贸易伙伴美、欧、日经济持续低迷，货币刺激乏力。尽管中国劳动力成本优势也在减弱，但短期看全球贸易总量萎缩才是出口下滑主因。

外需全面走弱。从国别来看，对美国（-8.1%）、欧（-9.8%）、日（-7.0%）、东盟（-10.8%）、印（-3.0%）、韩（-5.2%）出口增速均大幅下滑，唯有对香港出口跌幅收窄至-10.3%。

进口重回负增长。8、9月原油、铁矿石等价格整体回升，国内工业经济短期稳定，大宗进口量增加，但由于基数走高，9月中国进口同比增速由上月的1.5%转负至-1.9%。近期政府出台地产和煤价调控政策，经济下行风险仍大，对进口仍是拖累。

顺差大幅下降，汇率贬值压力增大。进出口均恶化，9月顺差420亿美元，环比下降100亿。近期英国因脱欧风险上升、美联储年末加息概率提高，美元指数大幅飙升，再加上9月外储继续下降，人民币贬值压力依然较大。

--中国国际经济交流中心信息部副部长 王军：

进出口均低于预期。外部需求比预想弱一些，进口与大宗商品价格低位有关，此外还有基数原因。

今年的主基调就是外需不太强劲，前三季度表现都差不多。顺差也低于预期，外需对经济增长的贡献不会太多，几乎可以忽略不计。

GDP主要还是受内需影响。由于今年二三季度投资反弹明显，年内经济增长仍会保持惯性，这轮房地产调控对经济的影响会滞后两到三个季度，届时房地产投资很可能掉头向下。

年内政策空间非常有限，通胀有一些上行压力，还需要抑制资产泡沫，五项重点任务要见到实效，货币不会过于宽松。年内预计还是会通过专项债，PPP等方式来稳投资。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

受汇率贬值的影响，人民币进口回升，但美元计价和人民币计价的进口增长方向相反，表明中国的进口比较刚性，主要体现为中国对原油为代表的大宗商品等原材料的需求比较刚性，而原油的进口需求和经济当期运行相关性较小，更多的是体现了日常消费性需求；在出口再度放缓情况下，进口的稳定并不表明国内经济动力好转。综合看，外贸疲软态势再现，表明全球经济低迷态势未变，中国经济运行的国际经济环境并未好转，未来的增长动力主要还得依靠国内改革的进一步推进。

外贸顺差减少，加上资本和金融项下逆差，中国外汇储备仍将延续缓慢下降态势，为维持国内货币增长的稳定，降准的压力将进一步上升，年内仍存对冲性降准的可能。在中国经济企稳和效益回升的情况下，货币政策的对冲性放松，或成激发市场上涨的催化剂。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

9月贸易数据出现大幅度下降，显示出外贸压力比较大，尤其是出口压力比较大。

此次出口低于预期，反映出外需环境需求较弱，发达经济体的经济复苏仍存在较大不确定性，全球经济增速进一步放缓。IMF最新的全球经济预测对发达经济体增速下调。从外需看，美国处于大选期间，经济存在不确定性；欧洲在英国脱欧后经济压力更大，欧元区和英国经济增速放缓；日本经济连续低迷。中国是全球第一大出口国，在这样的环境下仍想让出口大幅增长，可能性较小。

另外，虽然部分宏观指标出现好转，但制造业投资增速仍有下行压力。出口和制造业联系较大，相关企业扩大生产并不积极。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

9月数据略低于我们预期。前期判断进入消费季节后贸易活动回升，但今年消费季节来得稍晚一些，企业在全球经济疲弱时不愿过早进入库存阶段。不过我认为这还是单月的表现，随着消费季延迟到来，10、11月会温和改善。

目前全球贸易还处于弱势周期，美国经济表现在改善范畴之内，欧洲比预期好一些，日本稍弱，中国贸易从过去三个季度表现看总体还是持续改善。在目前经济政策下，中国经济没有加速下行的态势，增速会小幅回落。

房地产政策出台时机不会对经济有太大影响，整体销售增长加速去库存，对经济来说，阻止了更多资金进入房地产市场，对其它行业的抽血的影响会减轻，正向的作用偏多。对经济增速预估有所下调，三季度预计为6.6%，增速回升还需要更多时间。

--中国银行国际金融研究所 盖新哲：

由于去年的811汇改，导致9月的人民币汇率波动较大，去年9月人民币计价出口数据有所回升，带来基数效应。贸易的复苏需要看整体情况，单月数据的波动影响有限，出口的复苏不可能像PPI数据一样稳定。预计未来四季度不会太差，如果不考虑基数因素，数据不会再掉头向下。但需要注意的是去年12月的出口回升比较大，今年12月也将是受基数效应扰动较大的月份。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强称，三季度经济不仅延续了上半年发展势头，还出现不少积极变化，好于预期。他并预计，未来五年中国进口总额将达到8万亿美元，对外投资总额达到7,200亿美元。

--针对世界贸易组织下调全球贸易增速，中国商务部表示，受外需不振、传统竞争优势弱化等因素影响，近年来中国外贸增速有所放缓，但仍好于世界主要经济体。金融危机以来，中国无论是在带动全球经济增长还是在推动国际贸易复苏方面一直是积极的“贡献者”。

--中国商务部长助理张骥表示，中国外贸形势依然严峻，外贸不确定不稳定因素较多，外需低迷，实现全年外贸回稳目标仍需付出努力。

--中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平上月，显示生产和需求增长平稳，经济有阶段性趋稳的迹象。分项数据中，进出口双双回升，新出口订单指数升至50.1%，进口指数升至50.4%，为今年以来的高点。财新制造业PMI微升至50.1，新出口订单指数升至10个月高点50.1。

--中国大型投行--中金公司发布报告称，2011年来中国对外贸易增速放缓的同时，外贸结构也在发生变化。过去几年，中国对发达国家出口比重上升，对大宗商品出口国进口比重下降，大宗商品进口占比回落、消费品进口占比上升，部分高技术产品占出口比重增加。（完）