分析师观点：中国去年通胀创六年新低PPI降幅扩大 宽松政策可期

路透北京1月9日 - 中国国家统计局周六公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，符合预期；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降5.9%，略低于路透调查中值的-5.8%。

中国2015年CPI则同比上涨1.4%，创六年来最小涨幅；全年PPI同比下降5.2%，为连续四年负增长且降幅扩大。

12月详细数据:

--CPI同比上涨1.6%（路透调查中值为上涨1.6%）

--PPI同比下降5.9%（路透调查中值为下降5.8%）

--CPI环比上涨0.5%，PPI环比下降0.6%

--CPI中食品价格同比涨2.7%，非食品价格同比涨1.1%

--2015年CPI同比上涨1.4%，PPI同比下降5.2%

以下为市场人士的评论:

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

12月CPI继续小幅回升。12月CPI由上月1.5%上涨至1.6%，主因食品价格同比涨幅扩大至2.7%；1月物价或继续上升。临近年末，加上多降温雨雪，菜果价持续上涨。春节到来在即，食品价格有望继续上涨，预测1月CPI小幅升至1.7%。

工业依然通缩。12月PPI同比下降5.9%与上月持平，环比降幅扩大，主因石油、黑色产业价格跌幅扩大，燃气产业价由升转降，工业品价格跌幅明显；1月PPI降幅或缩窄。近期大宗商品价格下跌，但国内成品油价仍未下调，煤、钢价格低位继续反弹。我们预测1月PPI环比或止跌，1月PPI同比降幅或大幅缩窄至5%。

宽松左右为难，防范风险为先。12月国内工业通缩持续，人民币贬值预期下资金大幅流出，均需要宽松货币保驾护航。但降息降准已连续两月缺席，原因或在于货币宽松属于典型的刺激需求侧的政策，而非目前政府大力提倡的供给侧改革，因此16年或需降低对货币放水的预期，以防风险为首要目标。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清：

CPI持续回升，央行放松条件不足。CPI连续三个月回升，尽管幅度较小，但是依然形成了上行趋势。CPI环比上涨主要原因是鲜菜和水果大涨，但是需要注意历年12月-次年2月鲜菜水果价格环比均会大涨，这是季节性规律，今年并无异常，由此形成的CPI回升是合理的。

我们认为，12月PPI已经见底，工业通缩拐点到来。12月份PPI环比跌幅扩大，主要因为原油价格大幅下跌。值得注意的是，12月PPI环比跌幅扩大，与12月PMI购进价格指数环比回升、CRB指数环比跌幅明显收窄、南华工业品指数环比持平等现象明显背离，PPI环比是滞后的。我们认为，1月PPI环比跌幅有望显着收敛，初步预测1月PPI同比由-5.9%回升至-5%以内。随着美元周期见顶、大宗商品见底、财政货币政策攻防互换，2016年PPI将大幅收敛，工业通缩趋势将被扭转。

人力成本仍高，服务业是吸纳就业的海绵。12月服务价格同比上涨2%，其中家庭服务、理发、学前教育、洗浴、衣着清洗价格同比上涨超过5%。目前中国通胀的特征是：服务业价格＞消费品价格＞工业品价格＞原材料价格，这表明在原材料价格持续下跌的同时，人力成本价格是在上升的。服务业吸纳劳动力空间仍大，供给侧改革淘汰产能导致的下岗将被吸收，不会出现失业明显加重。

对于2016年通胀，我们认为CPI将比2015年中枢性提高，PPI将大幅回升，主要逻辑是供给侧去产能、需求侧积极财政、人民币贬值输入性通胀、美元见顶商品见底。我们认为2016年中国经济已经在“L型”拐点后的下半场，权益类资产将持续优于债权类资产。对于股市，从关注资金面和概念切换为关注基本面，基本面驱动的长期健康牛可以期待，大盘蓝筹行情具有持续性。对于债市，泡沫破裂风险仍达，债市大幅调整的压力持续存在。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

鉴于今年春节相对于去年来的更早，1月份通胀会出现低基数效应，从而引致CPI在1月份明显反弹。虽说12月PPI同比增速已经是连续第五个月维持在-5.9%的水平，但期间环比增速却在最近两个月持续下滑，说明上游行业的通缩依然不乐观，由于经济转型和需求疲软所导致的主动及被动的产能过剩及库存积压依然压制工业品价格的反弹。

2015年全年CPI为1.4%，比前一年下降0.6个百分点。而去年年初中央设定的15年通胀目标为3%，虽然相比前一年下调了0.5个百分点，但依然为货币政策预留了充裕的空间。但从实际结果来看，通胀下行的幅度应该是超过预期的，目标和实际数值之间的偏离度也从1.5个百分点拉大至1.6个百分点。虽说1.4%的全年通胀水平离通缩还有一定距离，但对中国这样一个发展中国家而言是偏低的，侧面反映经济偏冷的现实。PPI更为直观，在连续46个月负增长之后，上游行业已经是连续第四年面临通缩的窘境。而2015年由于以原油为代表的全球大宗商品价格跳水，以及在经济转型过程中产能过剩现象的加剧，PPI全年负增长5.2%，接近于2009年金融危机期间的-5.4%的水平。从GDP平减指数来看中国，截至前三季度是-0.2%，如果没有意外的话，GDP全年的平减指数应该也是负值。如果这成为现实，这将是近20年除了98/99年亚洲金融危机和2009年美国次贷危机之外，唯一一年从GDP平减指数角度来说是中国发生通缩的年份。

我们对2016年通胀形势的判断较为乐观，预计CPI可能反弹至1.8%，略高于市场预测水平。一方面是我们判断明年食品价格可能会出现一定程度的反弹，主要反映猪肉和粮食价格：其中受去年生猪和母猪存栏量持续下跌的影响，猪肉价格可能会明显反弹；而去年卖粮难导致的播种面积下降以及全球厄尔尼诺现象也会在一定程度上推高粮食价格。另一方面是考虑到15年低基数的原因，也会在一定程度上推高同比增速。而上游行业PPI通缩会有所减轻，但鉴于中央经济工作会议定下的五大任务中关于“去产能，去库存，去杠杆”的基调，工业品价格短期内很难复苏。而且鉴于美元升值和全球需求疲软，大宗商品价格可能依旧在低位徘徊，输入性通缩局面不会有实质性改善。

鉴于对中国和全球通胀形势的判断，我们认为中国央行今年货币政策的基调会维持稳健的基调，但会在边际上维持相对宽松的。中央对CPI通胀目标值可能会维持在3%，为货币政策操作留有相对充裕的空间。回顾从2015年下半年以来，中央的政策立场开始发生转变，更多地向财政政策倾斜。如果除去两次目的更多的是为了应对股市危机的双降之外，货币政策几乎无所作为。央行在国内经济持续下行的时候作壁上观很难说的通，这背后的原因还是：在为冲刺SDR而要求人民币汇率相对稳定前提下的“蒙代尔不可能三角”所导致的央行货币政策的独立性受到制约。

但展望2016年作为十三五开局之年是中国经济转型攻坚战的开始，期间所面临的困难不言自明。“去产能，去杠杆，去库存”无一例外地会对经济增长造成负面冲击。为了配合中央在“供需两端同时发力”的政策基调，货币财政政策的密切配合不可或缺，否则单靠积极的财政政策很可能会出现独木难支的局面。在此背景下，监管层在人民币国际化取得阶段性成果之后，会把政策重心转向国内。我们认为央行通过调整人民币汇率形成机制，来增强货币政策的独立性，更多的服务于国内经济转型的需要。

--招商证券固收团队 孙彬彬、高志刚：

通胀水平继续回升，但整体比较弱势，2016年上半年掉头向下的风险较大，未来不排除再度打开降息空间，但货币政策仍以维稳为主，保持适度宽松，基本面边际改善对当前利率水平或将带来更大的上行压力，整体来看，利率风险大于流动性风险，短久期好于长久期，建议杠杆优先、控制久期。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

CPI基本符合预期，全年以远低于预期目标的水平完美收官；PPI尽管只略低0.1个百分点，但还是显示由于产能过剩导致通缩压力居高不下，这样就奠定了2016年政策的主基调，要突出供给侧改革，消化过剩产能，同时要通过量化宽松和积极财政来为去产能、市场出清打下较好基础。

预计今年PPI跌幅会有所收窄，全年下跌3.8%；在大宗商品价格跌幅收窄以及公用事业涨价支持下，今年CPI会略有回升，涨幅在1.7%左右。

我认为随时可能降准降息，现在人民币贬值预期强，资金流出多，资金价格上升对经济增长不利，为扭转这种预期，必须通过降准降息干预，维持2016年六次降准，两次降息的判断。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

价格整体形势符合“通缩持续但不恶化”。CPI环比涨为季节性回升，回升幅度在正常范围内，因此消费价格变动可界定为平稳。PPI延续了下降态势，表明需求仍疲弱，在经济仍有下行压力下，工业价格通缩趋势仍将持续，这使得工业经济效益下降压力也将延续。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

PPI同比降5.9%，如果没记错的话已经是连续第五个月持平于这一数字，也就是说通缩横在了底部区域。这一则反映在目前大宗商品低位，中国经济边际企稳的状态下，工业价格的下行已基本触底；二则也显示目前经济缺少实质性引擎，只靠周期力量，所以价格企稳力度会比较弱。考虑到上游部分产品价格已经开始变化，以及跨年之后基数因素的切换，我们估计2016年1月PPI将会有所收窄。

CPI如期开始回升。食品基本上普遍上涨加速；非食品虽然涨势持平上月，但作为其中最重要的一块，居住类价格上涨基本处于年内高点，这一点可能对生活类价格形成传递。此外，开年以来的一周内，猪肉价格上涨明显加快，同比已经到了30%以上，这将对1月CPI产生影响。

其实无论是PPI，还是CPI，都呈现出工业通缩触底和一般物价再通胀的迹象。这一点和过去50个月是有显着区别的。我们切不可再泛谈通缩，也不能再用过去的逻辑去思考问题。

**相关背景**

--中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。

--国家发改委主任徐绍史表示，2016年中国发展面临的困难可能比2015年更大，加强财政、货币、投资、产业、价格等政策衔接配合，形成增加有效需求的叠加放大效应，增强内需拉动力，确保经济运行在合理区间。

--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，2016年中国财政和货币政策的基本取向不变，但重点和力度可能会有所调整，积极的财政政策要加大力度，阶段性提高财政赤字率，而结构性改革的重点则在处置僵尸企业，稳妥化解过剩产能。

--人民日报援引权威人士称，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。稳健货币政策要灵活适度，主要体现在为结构性改革营造适宜的货币金融环境，降低融资成本，既要防止顺周期紧缩，也绝不要随便放水，而是针对金融市场的变化进行预调微调，保持流动性合理充裕和社会融资总量适度增长。

--国家开发银行研究院、国家信息中心预测部及上证报联合发布预测报告称，2016年国内实际经济增速略低于7%左右的潜在增长率，GDP将增长6.5%左右，而对外贸易将零增长。2016年低通胀局势继续延续，预计2016年CPI将上涨1.5%左右，PPI将下跌3.5%左右。（完）