分析师看中国5月CPI和PPI数据（更新版）

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路透北京6月9日 - 中国国家统计局周二公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.6%，均低于市场预期。

5月详细数据:

--CPI同比上涨1.2%（路透调查中值为上涨1.3%）

--PPI同比下跌4.6%（路透调查中值为下跌4.5%）

--CPI环比下跌0.2 %，PPI环比下降0.1%

--CPI中食品价格同比涨1.6%，非食品价格同比涨1.0%

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/kyq84w

以下为市场人士的评论:

--国信宏观与固收研究、宏观团队：

CPI基本符合预期，PPI弱于预期。需要注意的是非食品环比0.2%，略高于季节性，主要由于5月份烟草税收上调，导致 全国烟草价格上涨3.6%，影响cpi上涨0.06个百分点。总体来看，CPI分项依然表现为“食品因素弱于季节性，非食品因素符合季节性”，预计6、7月份CPI同比将继续回落，有望跌穿1%。5月份PPI弱于预期，考虑到进入6月份以来，大宗商品价格再度回落，预计PPI将继续回落下去。

--招商证券首席宏观分析师谢亚轩:

中国国内经济下行势头在稳增长政策的刺激下有望走出前期低谷，预计今年全年通胀水平为1.5%，四个季度的通胀分别为1.2%、1.3%、1.6%、1.9%。一季度是全年低点，然后逐季走高。预计6月通胀触底、降至1.1%附近，此后温和回升。

预计下半年央行仍有可能再次调降基准利率，同时放开存款利率上限，完成利率市场化改革。此外，随着跨境资金流入规模较往年趋势性减少，央行仍可能继续降准，并配合使用多种数量工具，如公开市场操作，以及包括SLO、SLF、MLF和PSL在内的各种创新型工具，以补充基础货币缺口，并加强对不同期限利率的引导，降低实体经济融资成本。

--中信建投分析师黄文涛：

5月份CPI由4月1.5%跌至1.2%，再次回落，未来4个月不会超过1.5%，维持全年1.6%判断。食品价格中猪价反弹高度有限，但未来不构成通胀隐忧。PPI显示工业领域通缩将长期存续。去产能还未有效开始，加大中长期经济下行风险。同时，实际利率高企，社融低是当前经济主要矛盾，降息降准存在逻辑必然性。

--中金债券分析师陈健恒、范阳阳：

5月CPI和PPI均微低于市场预期，市场担忧猪肉价格的上行以及潜在的厄尔尼诺威胁可能推高下半年通胀。但在观察到猪肉价格上涨的同时，我们也需要注意到鸡蛋价格跌至最近几年的新低，食品价格的上涨并不是普遍现象。至于厄尔尼诺，全球金融市场都较为关注，但目前为止尚未有确切证据和天气迹象表明这一轮厄尔尼诺会导致全球范围的农产品减产。南美刚迎来农产品丰收季节，而北美目前的播种进展顺利，中国今年的夏粮丰收基本确定。目前全球的大宗农产品的库存都处于历史高位，源于过去两年的丰产。即使今年可能因为厄尔尼诺，农产品产量受到一定冲击，但在全球高库存的缓冲下，农产品价格大幅上涨的可能性不大，何况目前还没观察到确切的冲击。

总体来看，我们目前尚未观察到可能持续明显推升通胀的因素，尤其是从经济基本面和货币增长来看。下半年CPI和PPI的缓慢回升主要是因为去年下半年基数的原因，但环比来看，可能仍是比较疲弱。通胀不太可能构成对债市明显的负面冲击。

--交通银行金融研究中心研究员刘学智

5月CPI环比下跌超预期，其中主要受到季节性因素的扰动。5月CPI分项看，部分食品价格跌幅明显，如鲜果、鲜菜等环比跌幅较大，拉低整个食品价格的同比涨幅。不过，非食品价格同比涨幅却有所回升，这与原油相关制品价格的回升有关。

PPI同比仍然负增长，但环比跌幅收窄。今年PPI已经从2月开始低位企稳，3季度在前期的正面因素支持下，PPI环比可能转正。油价等大宗商品价格企稳回升，以及政策刺激下国内需求改善都是积极因素。

--北京大学经济研究所常务副所长苏剑:

CPI同比上涨1.2%是比较低的，意味着央行货币政策有可能再度放松。预计6月份降息的可能性提高了。但是目前火爆的股市使得货币创造机制发生一定程度的变化，因此要密切注意政府对股市立场的变化 ，股市利好使得银行体系的流动性更多地注入资本市场，货币政策对实体经济传导受阻，货币政策的执行效果未符合预期，有效需求萎缩程度加剧，使得实体经济下行压力依然存在。为了纠正货币传导机制对实体经济产生的负面影响，当局可能做适当调整，以稳定实体经济，毕竟稳定实体经济及其增长率是政府的主要关注目标。这样，政府对股市的立场可能发生转变，资本市场面临的政策性风险将逐步上升。

--中国人民大学国际货币研究所研究员 张超、张家瑞：

5月份猪肉价格上涨幅度非常有限，对CPI的拉动也有限。CPI将继续在低位徘徊。

5月份PPI环比跌幅较上月收窄0.2%，出现积极变化。一季度以来，国际大宗商品基本止跌反弹，带动PPI短期下行的因素已消失。另一方面，我国经济结构调整有序推进，部分行业产能过剩导致的供大于求因素也在减弱。基于以上两点，我们判断后续PPI跌势将逐月收窄。考虑到价格传导的时滞性，PPI的跌幅收窄最终会部分传导到CPI上，从而降低我国经济通缩的风险。

货币政策方面，全面宽松不是央行的政策取向，央行会继续观察自己的政策效果，并且以稳健为主。从中期来看，央行的政策目标是有效降低实际利率水平。近期市场传言央行执行正回购操作，并且将PSL的执行利率降为3.1%，这些操作反映了央行政策目标：回收短期流动性，引导低利率的长期流动性。央行的政策思路和“扭曲操作”是目前情况下的最优选择。

从短期来看，为对短期冲流动性紧张，不排除央行在6月份再次降准的可能性。从历史上看，6月向来是商业银行“紧缩”的月份，主因是临近半年末的考核，而今年6月份，除了商业银行的正常收缩之外，还有去年较大规模的MLF（中期借款便利）将到期，交税等多因素叠加。因此，我们认为不排除央行为了对冲可能到来的流动性紧缩而再次降准。

--首创证券研发部总经理王剑辉：

数据反映出整体需求环境仍然低迷，但这种低迷与经济增长速度相适应。并没有显着恶化。因此整体物价水平比较正常。

PPI仍然呈现减速状态，但是下降幅度已经连续保持3个月，并没有继续扩大。同时目前国际大宗商品价格方面，原油价格触底回升，其他不同品种价格也开始企稳，未来会呈现跌幅逐步收窄的状况。

政策层面，我们认为目前没有必要对物价水平进行显着干预。因为物价水平与目前经济增长水平相适应。在经济水平增长较慢的情况下，若物价率先回升，将会为更难对付的滞涨埋下伏笔，因此目前不宜采取政策对于物价进行过多干预。鉴于前期流动性增加并没有对经济增长产生显着推动影响，反而在金融市场上创造出超出经济增长的火爆局面，我们判断央行在继续推动宽松的道路上会趋于谨慎。

--南方基金首席策略分析师杨德龙：

5月份CPI同比上涨1.2%，出现一定回落，说明目前通胀压力不大，但是通缩风险仍然存在。因此可能促使央行6月份再次降息或者降准，通过宽松货币政策刺激经济回升。PPI低说明工业需求较差，也和大宗商品低迷有关，国际油价和大宗商品价格回落影响到PPI走势。

--华创证券宏观分析师钟正生：

需求面偏冷使得猪肉价格对CPI带动作用减缓。非食品类价格5月环比上涨0.2%，幅度略高于历史同期，表明受居民消费结构转型和商品、服务的比价效应影响，服务业的价格继续结构领涨，其中家庭服务、学前教育等服务价格均出现同比较高涨幅。预计CPI在6月会有所回升；叠加9月份美联储加息预期，为当前降息等货币政策留下空间。

PPI环比降幅收窄。5月PPI环比为-0.1%，4月环比为-0.3%。主要反映了5月受美元指数走低影响，国际金属价格涨势明显，带动国内价格小幅走高，制造业PMI中原材料购进价格指数也出现了连续第3个月上涨态势；虽输入型通缩得以部分缓解，但内需萎靡依旧难以支撑后期PPI大幅改善。

--光大证券首席经济学家徐高：

5月价格数据显示通胀下行压力再度上升，随着鲜活食品季节性下跌趋势放缓，食品价格企稳将推动CPI下行压力减缓，但疲弱需求格局下CPI依然将维持弱势。PPI同比延续大幅下跌显示工业品通缩压力延续。受生产面疲弱影响，PPI同比延续大跌趋势，跌幅与上月持平。而受油价企稳等影响，PPI环比跌幅由上月的0.3%收窄至0.1%。随着稳增长政策的推进以及大宗商品价格触底回升，PPI跌幅有望持续收窄。

通胀下行压力加大，增加货币政策放松空间。通胀下行压力上升意味着真实利率高企，货币当局需要通过宽松政策降低实体经济融资成本。在金融体系陷入流动性陷阱之后，政策面将着力于引导资金进入实体经济。PSL、地方政府债务置换扩容、企业债发行条件放宽以及减少房地产开发贷限制等都将成为引导资金进入实体经济措施。

--民生证券宏观分析师朱振鑫：

基于去年高基数，5月CPI同比下降且略低于预期值，同时由于因天气转暖导致鲜果、蔬菜价格继续大幅下滑，CPI环比下降0.2%。其中猪肉同比上涨5.3%，环比上涨2.7%，猪周期压力显现。今年1月起仔猪价格大幅上涨，并非生猪补栏带来的需求扩张所致，而是更多因仔猪供给收缩引起。根据生物周期，仔猪到出栏需5个月时间，6月开始生猪供给压力将加速凸显。美元指数回落、欧洲经济复苏导致国际油价明显反弹，但上游采掘、原材料产能过剩依旧，PPI转正仍需时日。

预计下半年CPI将逐步回升，但不会触碰到政策容忍上限。美元指数回落、欧洲经济复苏导致国际油价企稳反弹，对应去年油价低基数，叠加猪周期和国内稳增长，预计四季度将回升到2.5%左右。同时股债双牛仍可期。通胀不会成为掣肘货币宽松的因素，房地产下滑下的居民资产重配和政府信用收缩下的银行资产重配短期也不会调整，股债双牛仍将继续。

---海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸

①5月CPI由4月1.5%大跌至1.2%符合我们预期，主因猪价菜价同比涨幅回落； ②5月以来猪价连续反弹，但受季节性因素影响菜价仍低，食品价格持续下降，预计6月CPI仍为1.2%； ③5月PPI同比降幅维持在4.6%，PPI环比跌幅缩窄至-0.1%，主因石油加工价格由降转升；④6月以来钢价持续下跌，煤价低位企稳，油价回调，预测6月PPI环比持平，6月PPI同比降幅缩窄至4.4%。⑤目前虽然猪价持续上涨，但属于季节性上涨且环比涨幅远不及去年，通胀何时回升遥遥无期，宽松仍是必选，6月或再次降息降准。

--交银资管高级分析师陈鹄飞：

低通胀压力持续增大 逆周期降息刻不容缓。5月CPI同比增速明显下探至1.2%，创下年内次低。从当月蔬菜、鲜果等食品价格大幅跌落，以及鲜猪肉价格涨幅同步走低的态势来看，中国经济的低通胀压力正持续增大。而5月PPI同比降幅持平于-4.6%，则凸显了“产能去化”背景下工业经济的实际融资压力可能仍在被动增大。

面对5月进口同比超预期下滑、工业低通胀压力持续加大、金融机构超储率被动抬升的不利冲击，在存款保险已经建立、大额存单业已推出的制度背景下，进一步大力度降息并适时全面放开存款利率上限，将既有利于降低实体经济的融资成本、刺激融资需求，又可推动商业银行进一步增强负债能力、主动改革创新。在低通胀压力持续增大的当前形势下，逆周期降息已刻不容缓。

--中国国际经济交流中心研究员张永军：

CPI在2-4月份的时候已经止住的下行的趋势，5月份又延续了下行态势，反映供给和需求都不旺，实体经济的下行压力仍然很大，尤其PPI的跌幅丝毫没有收窄，通缩隐忧也挥之不去。只能看投资和消费是否会有些起色了。估计二季度GDP破七会成为大概率事件。

--申万宏源首席宏观分析师李慧勇：

基本和预期一致，通货紧缩还没有实质缓解，主要是输入型通缩和内需不足，导致CPI和PPI出现持续下降，CPI低于2%的合理水平。未来物价走势取决于经济何时企稳。

我们判断三四季度经济有望企稳，届时物价可能略有回升。

维持全年至少还有一次降息、1.5个百分点降准的看法不变。

**相关背景**

--中国国家主席习近平近日表示，中国“十三五”时期（2016-2020）要在保持经济增长和转变发展方式等方面取得明显突破，促进经济增长向依靠消费、投资、出口“三驾马车”协调拉动转变。

--中国国家信息中心首席经济学家范剑平表示，中国经济有望在下半年见底企稳；当前物价仍低位运行，虽然中国还没有到通货紧缩阶段，但确实有通货紧缩压力，因此货币政策需要进一步放松。

--国际货币基金组织（IMF）预计,中国经济今年增长6.8%，与目标基本吻合，明年增速会进一步放缓至6.25%左右；并预计人民币过去一年实际有效汇率大幅升值，使得当前币值不再被低估。

--中国政府年初将2015全年经济成长率预期目标下调至7%左右，通胀控制目标在3%左右。（完）

(发稿 路透中文部； 审校 黄凯)

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