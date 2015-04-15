分析师看中国一季度GDP数据（更新版）

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路透北京4月15日 - 中国国家统计局周三公布，2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，符合路透调查预估中值，该增速创出六年新低，前次低点为2009年一季度的6.6%。一季度GDP环比增长1.3%。

数据显示，中国1-3月固定资产投资同比增长13.5%，增速低于路透调查预估中值13.8%；3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，路透调查预估为增长6.9%；3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，路透调查预估为增长10.9%。

中国一季度规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增长10.6%。一季度单位GDP能耗同比下降5.6%。

统计局新闻稿称，中国一季度经济运行总体平稳，但就业形势、CPI和市场预期基本稳定。

主要数据:

--中国一季度GDP同比增7%（路透调查中值为7%），环比增长 %

--中国1-3月固定资产投资同比增长13.5%（路透调查预估中值为13.8%）

--中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%（路透调查中值为6.9%）

--中国3月社会消费品零售总额同比增长10.2%（路透调查中值为10.9%）

以下为市场人士的评论:

--交通银行研究部宏观分析师 刘学智：

增速在预期之内，和《政府工作报告》制定的增长目标一致；

第二产业增速降幅明显，增速仅为6.4%，不到7.0%；第三产业增速较高，为7.9%；反映出经济结构在转型调整；

制造业投资和房地产投资一季度显着下降，成为拉低一季度GDP增速的主要因素；

出口增速平稳；楼市持续调整，制造业面临去产能化的过程；楼市空置率较高，目前处于去库存的过程中。

--招商证券固定收益分析师 孙彬彬

①3月工业增加值增速降至5.6%，为2009年以来最低值，企业整体生产意愿较弱，主要工业产品中仅钢材和原油增速抬升，有色、水泥、汽车产量增速均下滑，产出缺口继续扩大；

②1季度固定资产投资同比增速下滑至13.5%，3月当月投资增速下滑至13.1%，资金来源增速回升至7.9%，仍处相对偏低水平，其中预算内资金增速大幅提升，反映财政支出力度在加大，但国内贷款增速下滑，表内融资欠佳；

③3月当月房地产投资增速下滑至6.5%，资金来源同比下滑2.9%，主要由于国内贷款大幅下滑，房屋新开工和施工表现依然不佳，但商品房销售下滑幅度有所收敛，随着房贷新政的落地，房地产销售有望而二季度触底，进而带动投资；

④3月基建投资增速持续回升至24.4%的高水平，反映四季度发力的基建开始有所体现，基建投资是稳增长的重要支撑，预计未来仍将维持高增速；

⑤3月制造业投资小幅回落至10.3%，整体表现相对平稳；

⑥社消同比增长10.2%，继续下滑，主要由于汽车零售增速大幅下滑，而餐饮收入增速连续7个月回升，房地产相关的家电、家具和建材零售增速均回升，消费存在改善迹象；

⑦一季度GDP同比增长7.0%，季调后环比增长1.3%，同比环比增速均下滑，凸显经济下行压力，但基建投资仍维持高位，房地产新政有望拉动需求带动投资回升，制造业表现平稳，二季度经济环比改善的概率大，预计二季度GDP增速将回升至7.1%；

⑧政府稳增长态度十分明确，同时需要兼顾调结构，政策更偏好财政和信用的定向宽松，一季度将是全年基本面的底部，全年经济前低后高，继续建议维持谨慎操作。

--瑞穗证券首席经济学家 沈建光：

增速超出预期。预计一季度GDP增速只有6.9%，因为铁路货运一季度下降了9.9%，发电量、销售数据均不理想，所以实际增速超预期；

进入新常态以来，传统经济领域疲软（总理视察东北老工业基地就是佐证）；互联网+等新兴概念产业崛起；第三产业成为支撑经济增长的重要力量；

从拉动经济增长的“三驾马车”看：消费平稳增长，投资下滑明显（产能过剩；房地产投资下滑，住房新开工率下滑，只有基建在支撑）；出口超预期，特别是前两个月；但进口萎缩厉害；

政府制定的经济目标不容易达到；零售、工业生产等目标都不好达到；政策宽松加码可以预期。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

3月经济数据表现相当糟糕，几乎所有指标都坏于预期且加速下滑，这不能简单的用春节较迟来解释，经济仍处在困境中是目前最大的现实。

投资增速在3月继续放缓，虽然中央投资创出去年7月以来新高，但地方投资增速创出数据公布以来的历史新低，且加速下滑势头未见缓和，凸显当前地方受困于债务压力，投资乏力，大规模推广PPP及迅速推进万亿地方债置换刻不容缓；地产下滑势头仍在持续，近期地产新政的效果尚未有所体现，仍需观察，不过从消费版块中与房地产关系密切的家具、装潢装修等指标看，似乎此前地产销售的小幅回暖对消费的拉动作用有所体现，这一积极信号值得观察。

而总体消费继续下滑，除油价下跌带来的拖累外，汽车销量大跌令人不安，需关注就业变化对居民收入的影响；工业增加值继续放缓，与一季度GDP略显矛盾，发电量和水泥生产出现暴跌，凸显投资不振带来的需求不足，出口交货值仅增长0.9%，创2009年以来最差，外需疲弱对工业的影响仍在加剧。

尽管一季度GDP增速守住7%，但下行压力仍在加大，经济筑底已被证伪，此前的刺激政策力度不足，政策放松节奏过慢，若不加快宽松政策落地，预计2季度经济将大概率延续下滑势头，信用环境将继续恶化，因此我们判断2季度货币政策、财政政策将同步发力，降息、降准各有2次，并将加大定向宽松的覆盖面，为推动地方投资反弹，中央出台万亿地方债置换配套措施的可能性很大，而人民币汇率大概率仍将保持稳定和双向波动。

--华创证券固定收益首席分析师 屈庆

1.一季度显示经济仍处在底部运行。3月工业增加值同比5.6%，固定资产投资同比6.5%,社零同比10.2%，表现全面疲弱，说明3月份和一季度我国经济仍处在底部运行。

2.我们判断后期经济增长很难比目前水平更差。首先，基建投资仍在持续发力，3月电热水气业、交运仓储邮政业、水利环境公共设施管理业三项合计的投资同比继续上升至24%，这与金融数据中投向基建的信贷规模较大是一致的；

其次，房地产销售出现明显好转，3月单月房地产销售面积同比增速-1.6%，降幅较前期大幅收窄，为14年下半年以来最高值，反映了3月房地产新政推出之后，对房地产销售确实起到一定刺激效果。同时我们也看到，与之相关的一些数据也出现了一定好转，如个人按揭贷款占房地产开发资金来源比重已经达到16.5%，这与金融数据投向房地产的信贷保持较快增速是一致的；而社零中与房地产相关的行业，如电器、家具、建材等同比增速也出现了较快上涨，反映目前居民对于房地产的信心在明显恢复，作为经济运行的领先指标，房地产市场的好转有助于带动后期经济企稳。

--摩根士丹利华鑫证券宏观经济研究主管 章俊：

1季度数据差已经是过去式，4月份经济已经有所企稳，而前期稳增长政策的效应也将逐步有所体现，因此对年内经济增长不必太悲观。但虽然各项数据也反映了目前反弹力度和幅度和历史平均水平来比都比较弱，因此从这个角度来看也不宜乐观。未来经济总体走势可以用摩根士丹利用来描述全球经济增长的一个表述，就是“lower but longer" ，也就是说和以往比，未来经济复苏的力度将偏弱，而且复苏周期将拉长。在这个过程中，经济增长肯定是有底线的，也就是我们以前反复强调的，调结构必须以稳增长为前提，或者简而言之就是 “底线思维”。政府制定的7%的经济增长目标从很大程度上来说只是一个表述，具体是高一点还是低一点要看实体经济的承受力，包括就业，金融体系的系统性风险等方面，但经济增长出现失速或者硬着陆肯定是不可以接受。

我认为2季度政策宽松和支持的力度将加大，如果就像以前政府说的，在工具箱里还有很多工具没有用的话，那2季度是时机都得拿出来用。

我们认为目前实体经济下行压力的确不容小视，为了实现今年政府制定的7%的增长目标，中央政府有必要在2季度加大政策支持的力度，从而确保在一定程度上扭转经济持续下滑的势头，在2季度末实现企稳回升。就具体政策而言，我们认为和以往有所区别的是，预计即将出台的是一整套有规划的政策组合而非单一和零散政策，包括货币财政以及产业政策，政策之间是互相呼应和协调，以期发挥政策的最大效应来应对经济增长下滑的严峻局面。

--光大证券首席经济学家 徐高：

经济失稳风险进一步加大，托底政策需跳出恶性循环：

（1）实体经济数据中，除1季度7.0%的GDP增速符合预期之外，其它包括工业增加值、投资、零售在内的数据均低于预期。包括钢铁在内的重点行业的产能利用率已经下滑到危险境地。中国经济现在面临的不是经济下滑的风险，而是经济失稳（大面积企业倒闭）的风险。

（2）政府正通过加大基建投资力度来托底增长。但因为两方面原因，政策目前很难带动经济企稳。第一，目前地产投资下行压力很大。尽管地产销售在近期政策放松后明显改善，但地产投资到位资金状况相当低迷，地产投资带给经济的下行压力难以为基建投资所对冲。第二，股市的大幅走牛对实体经济资金面形成明显的虹吸效应，加大了实体经济的“融资难”问题。

（3）目前的托底政策陷入恶性循环。经济下行的压力倒逼货币政策持续放松。而宽松货币推升股市情绪，虹吸实体经济资金，令经济增长状况难以改善，反过来进一步倒逼政策放松。我们预期未来货币政策还将进一步放松，近期降准概率很大。这样状况下，股市的泡沫化和实体经济的走弱处在自我加强的恶行循环中。

（4）托底政策需要跳出恶性循环。在货币和财政政策保持宽松的同时，加快股市融资，以及清查银行资金炒股是需要采用的关键措施。

----中金宏观：

GDP环比增速显着放缓，通缩风险显现。一季度GDP同比增速放缓至7%，季调后环比增速5.3%，创2008年四季度以来新低。名义GDP增速5.8%，GDP平减指数2009年后首次转负至-1.1%，印证经济通缩风险较高。3月当月工业增加值同比增速5.6%，较1-2月的6.8%显着放缓。值得注意的是，一季度出口同比增速4.6%，高于去年同期的-3.5%，显示经济下行主要由内需疲弱导致。

投资增长乏力是内需弱的主要拖累。一季度固定资产投资同比增速跌至13.5%，大幅低于去年四季度的14.7%和去年同期的17.4%。一季度固定资产投资季调后环比增速折年率13%，较去年四季度的14%下行。3月当月同比增速放缓至13.2%，较1-2月的13.9%下滑。3月当月房地产开发投资同比增速下滑至6.5%（1-2月10.4%），制造业投资当月同比10.3%（1-2月10.6%），基础设施投资当月同比增速上行至24.5%（1-2月20.8%）。

剔除价格后的消费实际增速相对平稳。一季度社会消费品零售总额同比增速10.6%，较去年四季度的11.7%和去年同期的12%明显放缓，3月当月名义增速放缓至10.2%，主要反映一季度以来CPI通胀率迅速下行。剔除价格因素，消费实际增速稳定。一季度实际增速10.8%，与去年全年的10.9%基本持平。

政策调整滞后至内需疲弱。从财政政策看，去年四季度财政赤字同比下滑19.6%，财政政策偏紧，对今年一季度的内需形成较强的紧缩效应；从货币政策看，自去年三季度开始，M2同比增速从去年年中的13.5%一路下滑至年底的12.2%，而季环比增速只有10%左右，同时银行间利率持续偏高，这些均显示货币政策调整明显滞后；从房地产政策看，房地产开发投资资金来源同比增速跌入负增长，显示政策对开发商融资、拿地仍有种种限制。我们认为，正是由于财政、货币、房地产等政策的调整滞后，导致内需下滑。

我们认为，一季度疲弱的经济数据，将带来政策加速调整，加大放松力度。政策调整的积极迹象近期已见苗头，向前看预计今年二、三季度GDP环比增速可能逐季回升。今年1、2月财政盈余同比-12.8%，显示财政政策有积极迹象；从货币量看，3月M2同比增速11.6%，仍然偏弱。从货币价格看，一季度末企业融资成本为6.83%，仅比上年末下降12个基点。货币条件仍然总体偏紧，但进入4月份，短短不到10个交易日，银行间市场利率下行逾100基点，可能显示货币政策调整加速；股票融资活跃是亮点，一季度非金融企业境内股票融资同比大幅增长71%，但股票融资占比偏低，对经济增长帮助仍需时日；央行、财政部3月底多项房地产新政，表明地产政策开始加速向正常化回归，有利于房地产开发投资增速的恢复；最后，尽管3月中国出口增速偏低，但从主要国家和地区PMI指数看，外需温和回升的趋势可能仍在。我们维持今年央行还有1次存贷款基准利率对称下调25基点，以及年内仍有6次降准的空间的判断不变。我们预计随着政策效果的逐步体现，二、三季度GDP环比增速将逐季回升。

--民生证券宏观组：

何以解忧唯有基建。2015年一季度GDP7%，符合预期，但环比增幅1.3%却是历年最弱的。展望未来，因外需羸弱、房地产下行和制造业产能过剩拖累，经济内生下行不减，预计稳增长力度会有所加大，二季度经济能否企稳还看稳增长力度。

1-3固定资产投资累计同比13.5%，增速继续放缓，未来还有下行压力。房地产销售反弹一方面因去年同期低基数，另一方面因货币宽松和利好政策支持，但考虑到人口和库存压力，反弹可持续性存疑，销售不见真正拐点，不带动库存有效其化，未来房地产投资增速还将不断下行；制造业终端需求不足，过剩产能未出清，未来趋势以去库存、去产能和去杠杆为主，制造业投资继续下行；商业银行风险偏好回落，对私营部门信用惜贷抽贷，融资成本高企，私营部门难有资本开支动力。要想投资企稳，只能依赖基建投资加码。

一季度出口3.15万亿元，增长4.9%，出口稳而不强。对内看，人民币实际有效汇率仍不断攀升，再加上融资环境偏紧和劳动力成本制约，出口内生增长动力不强。未来出口的关键看“一带一路”推动下新的贸易区域拓展。

1-3月社会零售增速10.6%，继续放缓。首先，房地产销售下行，促使家具、家电和建材装潢等消费均放缓；其次，前期经济下行、流动性收缩，居民收入增速乏力将后周期影响消费。最后，“三公”消费和反腐对消费负面冲击还未结束。

经济下行中也有积极变化。人口红利消褪，低端劳动力供给收缩，国民收入分配向劳动力倾斜，促使服务业、消费等第三产业继续高增长，第三产业吸纳就业能力增强；劳动力成本上升倒逼经济转向技术进步，工业增加值虽然惨淡，但高端装备制造和计算机通信等行业表现相对较好。

展望未来，二三季度经济仍有内生下行压力。首先，尽管货币宽松，但货币政策机制传导不畅，实际利率依然高企，私营部门很难有内生的资本开支动力；其次，尽管支持下地产政策频出，房地产销售也似有回暖，但可持续性尚待观察，高企的待售和在建面积意味着房企短期内还将继续去库存，投资反弹至少也得在今年三季度以后。再次，过去房地产和基建繁荣留存的过剩的重工业产能将长期面临去化压力，进而制约资本开支。最后，制约出口的实际有效汇率攀升、劳动力成本上升以及全球贸易再平衡等内外部因素短期不会有改变。

经济内生下行压力大，预计未来政府会加大稳增长的力度。一带一路的大项目清单将陆续公布落实，京津冀协同发展规划和长江经济带规划也有望在二季度公布，以交通、环保和“互联网+”为核心的基建投资将驰援托底经济。在财政和土地出让收入双放缓，PPP短期难堪大任的压力下，货币会宽松积极配合公共部门需求的再扩张，降准、降息还会出现，再结合近期政策风向：政策性银行改革+信贷抵押再贷款+总理强调定向调控，PSL和再贷款等定向宽松措施也渐行渐近。

--招商证券宏观组：

国内经济下行压力加大 新一轮稳增长措施渐行渐近

1、1季度GDP同比增长7.0%，环比增长1.3%，恰好满足全年经济增速目标。GDP同比增速较去年四季度下滑0.3个百分点，环比增速跌至2014年以来最低水平，显示国内经济下行压力加大。另一方面，国内经济结构调整稳步推进。1季度第二产业同比增长6.4%，而第三产业同比增长7.9%，第三产业对经济贡献上升可能在工业、投资、消费加速下滑的背景下，GDP增速还能维持在7.0%左右的重要原因。

2、3月工业增速跌至5.6%，大幅低于市场一致预期。目前工业增速已跌至亚洲金融风暴以来的新低，水泥和发电量本月均录得负增长，基建投资需求对工业生产的刺激作用仍未体现。

3、1-3月固定资产投资累计增长13.5%，较上月下滑0.4个百分点。尽管基建投资增速已升至22.8%，但也无力支撑地产投资大幅下滑对整体投资的拖累。3月房地产投资增速仅为8.5%，较上月下滑1.9个百分点。虽然3月商品房销售数据降幅明显收窄，但人口结构拐点和供给严重过剩在长、短周期内均对地产投资形成较强的抑制作用，销售对投资的传递链条正在弱化。令人担忧的是3月地产投资资金来源全面恶化，房屋新开工面积增速继续回落，这意味着未来地产投资将继续下滑。未来投资增速的企稳可能要寄希望于国企改革、“一带一路”战略规划等对制造业投资的带动作用。

4、经济低迷继续抑制消费需求的增长，3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，较上月下滑0.5个百分点。房地产销售改善推动家具、家电和装潢材料消费的稳定增长，汽车和石油制品消费大幅萎缩是本月消费增速继续下滑的主要原因。

5、经济形势的进一步恶化已经对就业形势造成明显冲击，李总理上周吉林考察时再度谈及就业问题是政策加码刺激的重要信号。宏观经济政策划拨给继续放松以应对即将到来的高校毕业生就业高峰。财政政策将围绕盘活存量资金划拨以加大财政支出规模和效率，而货币政策在引导融资成本下行的同时还将对政策支持的重点领域继续定向放松。鉴此，我们认为2季度经济不会继续向下滑落，2季度GDP同比增速可能与1季度持平，维持在7.0%附近。

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

分项数据低于预期，但GDP达标了。

（1）尽管一季度GDP增长仍达到7%，但3月工业、投资和社会零售销售数据仍趋于下滑，未来经济仍有下行压力，我们将迎来政策最为宽松的一个季度。 从投资来看，3月单月投资增速回落到13.1%，只有政府托底经济的基建投资维持了22.8%的增长，制造业和房地产业投资增速回落到10.4%和8.6%。

从一季度投资来看，上游企业去产能压力很大，如煤炭、钢铁行业投资增长下滑了12.3%和21.2%。由于需求疲弱，中游企业投资增长也滞缓，如化工、通用和专用设备制造业投资增长均为个位数。此外资金压力和信贷条件偏紧也是拉低投资的一个因素，国内贷款出现3.7%的负增长，企业更多利用留存利润、股票市场自筹融资。、

尽管政府放宽了二套房首付标准，并下调征收存量房税费年限，从而拉动销售数据有所回升。但我们认为房地产市场下行压力依然不减，这体现在以下方面：第一，开发商对未来悲观，使土地购置面积累积负增长扩大至32.4%；第二，开发商资金到位率较低，一季度累计同比下降了2.9%，其中来自于销售的定金、预收款下降8.4%，国内贷款下滑达6.1%；第三，领先指标中的新开工面积负增长扩大至18.4%。

（2）工业生产出现断崖式下滑，单月仅增长5.6%。重资本的国有企业下滑更快，当月仅增长0.9%，分行业来看，有色、钢铁等上游行业增长仅为9.6%和5.5%，反映整体工业生产景气度的电力行业更出现1.1%的负增长。

（3）3月社会零售销售增长虽仅增长10.2%，但我们理解数据依然平稳，且有亮点。如二手房销售的改善对于家电和音像器材、家具类销售增长有所拉动，当月分别增长16.2%和20.3%。同时通讯器材的消费增长仍高达37%。从分项来看，石油制品和汽车销售下降构成了主要拖累，这可能在于环保领域监管加强的影响。

（4）考虑到持续的经济下行压力，我们认为中国政府政策会转为全面宽松：第一，盘活财政存量、落实国开行政策性银行功能、推行PPP等方式为基础设施建设融资；第二，预计二季度降息25个基点，多次下调准备金，通过PSL、MLF等途径释放1.5万亿以上基础货币，保持市场流动性宽松；第三，允许人民币汇率适度贬值、增加出口退税来稳定出口增长。

--北京大学经济研究所常务副所长 苏剑：

一季度GDP符合市场预期。中国政府将稳增长放在重要位置，近期出台了各项稳增长的措施，可以预期未来政策力度越来越大，因此预期二三四季度经济增长应该会有所回升。

一季度进出口数据虽然下降，但是由于去年基数很低影响数据，因此今年出口形势不像想象的差。对一季度经济增长的贡献其实较大。而消费一直较稳。拉动经济增长的三驾马车中，拖累经济的其实是投资一项。投资增长率下降从15.7%下降到13.5%,拖累了一季度的经济增长。

分产业来看，工业生产增速回落，数据相当难看，尤其是3月份仅为5.6%，比12月份的7.9%下降了2.3个百分点。虽然在中国经济过渡期，第三产业会替代第二产业成为拉动经济增长的主要部门，中国工业增加值下降本身是正常的，但是下降这么多有些出乎意料。

CPI方面，二季度将继续低，但是不会比一季度低。

政策方面，财政政策力度一直在加大，但是目前来看效果离期望有差距。货币政策方面，市场近期降准预期较为强烈。同时，由于通货膨胀率依然太低，因此个人认为近期降息的可能性较小。

一季度房地产数据回落明显，未来房地产投资增长率的下滑是一个长期趋势，即使前期有房贷政策的调整，但是短期内向好难度较大。根本原因在于中国人口结构变花，人口增速下降。同时二三线城市房子供过于求，一线城市限购并未退出。这样的情况下，长期来看房地产方面投资和销售还都是下降的。未来房地产行业对中国经济的拉动作用也会越来越小。

--申万宏源证券研究所董事总经理 李慧勇：

经济增长前景堪忧，保增长需要出重拳。增长前景堪忧：1）一季度GDP增速低于2014年全年的7.4%，增速创6年来新低；尤其值得关注的是3月份与前两个月相比增长动能明显减弱，内外需大幅度回落，经济惯性下滑压力加大；2）PPI连续37个月负增长，持续呈现通货紧缩状态。按照政策滞后期以及历史经验，通货紧缩会呈现自我加强的趋势，至少六个月内难有实质性改变。随着工业产品价格持续下行，企业效益下滑，产品销售困难，企业经营困难。3）财政收入增速大幅下滑，前两个月同比增速仅1.7%，主要税种的税收收入同比增速全线下滑，财政收入压力加大。

保增长需要出重拳：我们在春季报告中明确提出保增长将是二季度头等大事，今天公布的经济数据印证了我们的这一判断，要实现保全年7％的目标，保增长需要出重拳。稳汇、降息、降准、增支、减税五个方面尤其是降息降准和投资的力度都将明显加大。经济低迷，物价低位的形势，4月份一次降息和降准仍值得关注。中央再提城镇化，城镇化仍然是目前经济增长的动力，建议重点关注37年再次召开的城市工作会议以及关于地下管廊东北新疆福建云南建设的部署。

--中信证券首席经济学家 诸建芳：

一季度GDP增速和预期一致，需求仍然低迷；财政和货币政策仍有进一步宽松的力度；房地产开发投资令人满意，但固定资产投资整体看存在压力，基础设施、环保和农业仍存投资空间。

--交行资管部高级研究员 陈鹄飞：

“稳增长”逆周期加码 “强基建弱工业”更趋分化

一季度中国GDP同比增速明显回落至7.0%，创六年新低；从分项指标看，进出口增速相比去年同期降5.2个百分点至-6.0%，固定资产投资相比去年同期降4.1个百分点至13.5%，居民消费增速相比去年同期降2个百分点至10.2%。在“三驾马车”全面跌落的同时，一季度工业增加值中枢也从前期的7%-8%（七上八下），惯性下跌至了5.6%的新低。当前中国经济存在明显的增长“失速风险”。

在近日现场“督战”东北经济时，李克强总理明确要求“必须有效顶住下行压力”。为有效对冲制造业及地产等私人部门投资的持续快速下滑，近期政府主导的“稳增长”项目逆势加码。今年前三个月基础设施投资同比增长23.1%，创八个月以来新高；在二套房首付调降、中长期贷款持续多增的利好推动下，1-3月商品房销售面积也环比前两个月大幅收窄了7.1个百分点。在“稳增长”密集发力的作用下，预计未来两个季度内，中国经济“强基建、弱工业”格局将进一步分化。

在当前中国经济存在明显的增长“失速风险”，工业领域通缩压力挥之未去的形势下，为避免经济惯性下滑，常规性货币政策工具亟需放松。基于一季度货币政策执行报告也明确提出了要进一步“降低融资成本”，预计公开市场上央行仍将趋势性调降逆回购利率，同时为更好地配合“稳增长”的投资政策，预估央行很可能于近期择日全面降准。

--华泰证券宏观首席研究员 张晶：

GDP增7%这个数字是可以的，但是比较糟糕的是工业增加值的状态。现在对于宏观数据一、二季度都不会有超预期的东西，但是中间会有一些波折。这个波折在于月度，比如说对于信贷的支持，对基建的投入，财政的加力，甚至降准降息的政策可能也还会出，这些政策可能已经得到市场的消化。

值得期待的还是在基建的方向上，其他的出口和消费方面可能都只是平稳的缓慢的表现，宏观的数据可能就是这样一个情况了。

通缩的格局我觉得现在可能就是一个最低位了，这个底部可能基本上会徘徊2、3个月，可能就慢慢地出现一个向上的趋势，这是下游的情况。上中游也会有一个正向的反应，因为油价的反弹和外围经济处于温水煮青蛙的过程，可能会使大宗经济和上游原材料的价格会在目前的位置上基本站稳，然后略微上升，但是体现在同比数据上今年可能不会有太大起色。

--兴业证券宏观分析师 王涵：

去年四季度和一季度应该是经济跳水的阶段。核心的问题是去年9、10月份销售欠佳开发商有集中减建设速度，房地产投资是比较集中式的下滑；去年下半年库存是往上走的，这与去产能不匹配，到去年12月库存开始掉头向下，去库存的过程对产出杀伤很大；三是整个信用一季度派生还可以，但2012年底2013年初的信托目前要到期，前期监管导致信贷放出去给信托做展期，实际进入经济本身的信贷量不大。三个因素叠加后，这个点的经济应该是比较差的。

可能会在二季度的某个点GDP环比增速会企稳，是个自然见底。后续相关稳增长政策会出台，尤其考虑到昨天的货币数据，理论上应可以看到准备金率的下调。

--中国国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说一季度的数据与市场预期基本一致，7%的增速主要靠服务业带动，若从发电量，铁路货运等指标看，经济下行压力仍然很大，投资，工业都在下降，一季度的外贸形势也不佳，显示中国经济仍在下行通道中运行，二季度破七的可能性在加大。

现在比较矛盾的地方在于：今年中国确定的GDP增长目标为7%，若从一季度数据看增幅算达标，数据应该不错，但从分项数据和实际情况看，显然并不如数据表现的那么好。一些指标不匹配情况比较明显。

从政策选择看，迫于经济下行压力，无论是货币还是财政政策都有继续松动的必要，降准降息仍要继续，积极财政政策上也需要加大投资力度，减税减费，同时政府该花的钱也应该及时花出去，以带动民间资本的投入。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

虽然一季度GDP的值符合预期，但从工业增加值，投资以及消费情况看，都非常的不理想。考虑到GDP要在经过通胀(实际上已经是通缩)调整后才达到现有的水平，经济形势实际情况可能就更差了。

因此货币政策加大放松力度是必然的，我们预计在二季度肯定会再见到降息和降准。当然其他方面，比如说减税或者加大财政投入等，也可能会出现。

--海通证券首席经济学家 李迅雷：

7%的增速还算勉强可以，符合预期，毕竟经济仍在下行通道，而且继续下行趋势还是成立的，因此估计二季度GDO增速会继续走低，低于7%。而随着政府采取更多宽松政策，包括二季度货币政策可能降准降息、基建投资力度加大等，预计下半年经济略有回升，全面实现7%的目标应该压力不大。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

数据基本上表明中国经济整体放慢的节奏进入可控的状态，但放慢的脚步没有停止，特别从工业生产来讲，减速有扩大的趋势，结合出口等各方面数据来看，有很多本来应该的季节性复苏和回升没有如期发生，看来国外疲弱的环境传导到国内经济领域，基本判断是中国未来经济弱势需要一定的时间来进行修复。

一季度数据是在一系列货币和财政政策刺激下勉强达到的，我们基本上认为货币政策的边际效应开始递减，这种经济放慢没办法通过短期手段来延迟和消除。数据会增加对经济的担忧，总体认为放慢的节奏处于可控区间，能够在这一区间发挥的政策空间不多，除了财政政策有发挥，稳健货币政策更多应以微调为主。

未来应该多做财政政策的功课，少做货币政策的动作，从目前环境来讲，实际上不容易发生通缩，一旦经济底部企稳，或许经过2-3个季度，通胀就会快速上升，通胀的威胁可能会更大，因为通缩有更多政策底牌，而通胀却更多是行政手段，大水漫灌的手段放松货币政策并不合适。

定向调控，定向降准，定向手段来发放流动性是比较好的，但现在资金成本没有大幅下降，却带来股市的繁荣，经济状况出现下滑的时候，股市繁荣是反而是值得担心的，说明虚拟经济和实体经济之前出现了不平衡的状态，政策真正刺激实体经济效应并不明显，未来货币政策以定向调控和保障短期流动性为主更重要。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

经济如期下行，投资、工业、消费全面回落，经济低迷态势比市场预期还要严重，我们先前就认为，当前经济是“非常态”，不是新常态，经济运行由于过去持续的政策失误，导致调整困难（所以需要消化前期政策，主要是楼市泡沫和债务上升过速），中国经济未来处理重心是债务。中国潜在生产率不可能速降：人口红利刚开始消退，仍然有优势，劳动生产率向高收入国家收敛过程刚开始；技术创新作用体现，首次引领全球经济运行（全球领先的互联网经济：规模优势、转型优势、干中学）；工业升级过程刚刚开始。过高债务率导致为维持高杠杆的资金空转行为，导致资本市场和经济运行的分离。

经济下行会引起市场更强烈的放松预期，不过就如3月货币增速超预期回落一样，政策全面宽松预期或再度令市场失望，建议A股市场投资者全面撤退，债市也暂等待。二季度是股债双杀行情。

**相关背景**

--中国国家主席习近平称，中国经济体量大、韧性好、潜力足、回旋空间大、政策工具多，现在增长7%左右的经济增量已相当可观。‘一带一路’建设和亚洲基础设施投资银行都是开放的，中国欢迎各方积极参与。

--中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。必须有效顶住下行压力，否则就业、收入等民生问题会受到较大影响，经济提质增效升级也难以实现。

--中国国务院副总理张高丽表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。

--国务院副总理汪洋表示，当前进出口形势严峻复杂，要发挥市场和政府“两只手”的作用，尽快遏制外贸下滑势头，防止由减速变为持续失速。

--中国央行货币政策委员会委员陈雨露在“中国宏观经济论坛”上表示，价格和先行指标均表明中国经济一季度“破7”的可能性很大，要高度关注通缩；货币政策和财政政策均面临较大压力，真正的稳健很难守住。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 李文科 审校 杨淑祯)

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