分析师看中国9月信贷及M2数据（更新版）

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路透上海/北京10月15日 - 中国人民银行周四公布数据显示，9月新增人民币贷款1.05万亿元，创有纪录来同期最高，远高于此前路透8,855亿元的调查中值；月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%，略低于此前路透13.2%的调查中值。

央行数据并显示，9月末人民币贷款余额92.13万亿元，同比增长15.4%，略高于路透调查中值15.3%。前三季度人民币贷款增加9.90万亿元，同比多增2.34万亿元。

此外，9月社会融资规模增量为1.30万亿元，比去年同期多2,145亿元。

主要数据:

--9月新增人民币贷款1.05万亿元（路透调查中值8,855亿元）

--9月末广义货币供应量(M2)同比增长13.1%（路透调查中值13.2%）

--9月末人民币贷款余额同比增长15.4%（路透调查中值15.3%）

以下为市场人士的评论:

--中金债券研究团队 陈健恒、范阳阳：

整体来看，虽然金融数据有所改善，但仍呈现冷热不均，非政策性银行的贷款需求依然偏弱，且后续贷款的增长持续性有待观察。即使在贷款好于预期的情况下，社融余额增速并没有上升，M2增速小幅回落，后续如果没有看到中央加杠杆，社会整体融资需求偏弱以及缺资产的情况仍将延续。而且企业和政府承受的压力将倒逼回到居民部门，导致未来就业和居民收入以及消费恶化，9月份CPI超预期回落已经体现这一变化。

货币政策仍有继续放松的必要，在货币增速不能明显改善，汇率不能贬值的情况下，货币条件改善仍需要靠引导实际利率下行来实现，债券的牛市仍将延续。

--申万宏源证券 债券研究团队：

9月本外币贷款增速回落，M2和社融增速再度回落，货币政策还需继续发力。9月M2增速为13.1%，相比上月回落0.2个百分点，在贷款明显增加、财政存款付款符合季节性规律的情况下，预计主要是由于外汇占款部分引起，虽然9月份外汇占款的降幅有望收窄，但是由于去年同期基数相对较高，导致拖累M2增速水平。

9月单月新增社会融资总量1.3万亿，人民币贷款、委托贷款债券融资占比有所上升，而受人民币贬值预期影响，外币贷款占比降幅扩大，受股市调整影响，股票融资占比继续回落。从历史数据看，M2及社融增速领先投资增速大约1个季度左右，经济的企稳仍需货币政策持续发力。

经济基本面的疲弱、通胀的低位以及货币政策宽松，仍有利于债券市场，但在债牛中也要保持一份清醒，警惕近期获利盘的回吐带来的调整压力。

--兴业银行首席经济学家、华福证券首席经济学家鲁政委:

前三季度对实体经济所发放的贷款已达9万亿，而年内还有三个月，这意味着全年对实体经济的信贷将突破市场普遍预期的10万亿大关。最近融资速度的加快，主要与两大因素有关:一是，此前三个月财政资金投放速度加快，从而带动项目资本金到位加速;二是，国务院在9月初下调了项目资本金，使得等量财政资金可以撬动更多项目上马。

资本金和杠杆的同时提高，共同带动了信贷投放和发债的加快。这印证了在6月上旬“项目资本金不足是制约投资的关键”的判断，刺激投资的对路政策应该是下调项目资本金，这一建议终于为9月1日国务院常务会议的决策所反应。当前的融资数据，同样印证了此前判断:“第四季度GDP同比将出现回升。”

由此将降低继续降息的必要性和紧迫性。考虑到外汇占款已周期性见顶，降准早就该做更多，以便稳定市场的流动性预期，同时推动资金成本和融资成本下降。在降准通道中，应搭配使用正、逆回购，以做到流动性的平稳释放和锚定货币市场关键期限利率。

--光大证券宏观分析师 徐高 杨业伟：

信贷延续加速投放趋势。中长期贷款显着增加，信贷加速投放将推动实体经济资金面持续改善；社会融资总量延续快速攀升态势，不考虑地方政府债务置换情况下，9月新增企业债券和委托贷款分别为3,728亿元和2,441亿元，同比多增1,794亿元和690亿元。社会融资总量加速投放意味着实体经济信用供给快速攀升，资金面持续改善获得充足保障。

虽然社融与信贷的加速投放对M2产生推高作用，但是由于资本流出压力之下新增外汇占款大幅减少，货币增速出现小幅放缓。未来随着资本流出压力放缓与国内信用加速拖放，货币增速将继续在较高水平波动。

资金面持续显着改善，助力经济逐步企稳。6月以来，宽松货币政策推动下，新增信贷与社会融资持续加速攀升，实体经济信用显着扩张，资金面获得明显改善。然而稳增长政策尚未带动经济明显回升，部分原因是项目推进积极性不足一定程度上削弱了稳增长政策效果。但随着资金面的持续好转，将推动投资增速边际改善，产生重要稳增长作用。实体信用的持续扩张预示着实体经济将逐步企稳。

--民生银行金融市场部首席分析师 李志强:

新增贷款增加比较明显，M2增速比较平稳，总的来说要略高于预期。新增贷款增长说明一个是需求有所增加，另外金融机构放贷积极性也有提高，毕竟现在资金成本太低，不放贷的话别的资产也无法获得理想回报。

不过目前环境下，机构还是比较谨慎的，经济下行且资产质量压力那么大。这种情况下还能增长这么多说明需求和机构放贷意愿有明显的变化。需求方面可能包括房地产购房贷款和企业贷款两方面。上游房地产的好转带动下游融资需求增加。

从经济数据来看，央行宽松的基调不会变，还是需要小心翼翼的呵护经济企稳的苗头。

--中国银行国际金融研究所 宏观研究主管周景彤：

从最新金融数据看，之前货币政策放松的效果正在显现，M2增速保持总体稳定且较为宽松，人民币贷款超出预期。但货币放松的幅度，和经济的表现并不是十分匹配，经济下行压力依然较大，企业融资成本下降但不是十分明显。

目前，稳经济不能单靠货币政策来刺激和拉动，还需要财税、投资等多种手段的协调配合，也需要金融改革的进一步跟进以及货币政策新框架的构建。

个人预计三季度GPD可能在6.8%左右，货币政策仍有进一步放松的空间。与降息相比，考虑到外汇占款还在减少，货币市场利率有所上升，我觉得近期可考虑继续通过降准来保持更加宽松的货币政策环境。

--招商证券固定收益研究团队 孙彬彬、高志刚：

剔除非银影响后M2同比增长14.1%，较上月回升0.1个百分点，整体货币投放保持较高增速，降准以及地方政府债务置换的存款派生均有一定积极作用，财政存款当月下滑3,000亿左右，反映财政支出仍保持发力状态。

分类来看，居民中长期贷款继续大幅增加，反映地产消费需求依然旺盛，企业中长期贷款当月新增3,555亿，占比大幅反弹至33.9%，而票据融资滑落至不足300亿，反映整体信贷需求有所好转。

9月社融余额134.7万亿，同比增速持平在11.9%，社融新增1.3万亿，其中人民币贷款占比升至80%，由于委托贷款大幅增加，未贴现票据降幅缩窄，表外融资接近1,000亿，债券融资规模继续上涨，创2013年以来新高，主要与公司债发行持续放量有关。

9月各项金融数据表现均有所超预期，信贷和社融表现较好，反应实体融资需求有所改善，财政支出继续发力，在宽财政和宽信用的双重支撑下，宏观经济底部仍有支撑，建议保持适度谨慎，短久期、择杠杆操作。

--海通证券宏观分析师 姜超、顾潇啸：

9月新增融资总量1.30万亿，同比环比均多增2,000多亿，本币贷款多增而外币贷款大幅缩水；委托贷款，企业债券净融资均大幅回暖；未贴现票据小幅少增。

9月新增贷款1.05万亿，同比多增1,400多亿，非居民贷款、居民中长贷同比均低增，房地产回暖支撑和稳增长效应开始显现；9月M2降至13.1%，考虑到9月财政存款投放超3,000亿、信贷和低基数的支撑作用，M2下降或受外占下降影响较大，货币增速回落，增加通缩压力。

三季度GDP增速大概率将降至7%以下，工业生产低迷，意味着宽松货币政策仍有空间。9月信贷回升降低降准概率，但物价回落通缩风险加大，意味着降息空间再度打开。

--三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师 李刘阳：

一般来说，9月信贷规模会较8月放量，但这次放的有点多。据我们计算，以居民房贷为主的需求支撑作用还是挺大的。企业方面，实际需求和前期变化不大，仍属于正常水平。而M2和社会融资整体和预期差距不大。

从官方对三季度经济数据的表态来看，情况依旧不乐观。CPI压力不大，我们认为年底前还是有降息一次的可能，以稳定经济。至于降准，则要看市场对流动性的需求，或者说央行是否需要通过降准，来释放一个持续宽松的信号。

--国海证券固定收益分析师 范小阳:

今天公布的金融数据都处于高位运行的状态，M2增速13.1%符合市场预期，但是较上半年明显回升，而且也超出了全年目标，同时M1连续多月大幅回升，从3月份的2.9%回升至9月的11.4%，回到了2013年上半年的水平。

新增贷款1.05万亿创下了历年9月新高，人民币贷款余额增速也保持15.4%的较高水平，前三季度新增贷款就已经近10万亿，信贷增速明显较高。在贷款高增长的推动下，社融增速进一步小幅回升。综合来看，9月份的金融数据基本上都处于偏高水平，对债市影响略偏空，而且未来可能会继续保持较高增速，货币持续高增长带来的通胀预期需要密切关注。

**相关背景**

--中国9月CPI涨幅脱离上月触及的一年高点，预计年底之前仍持于低位；而PPI跌幅持平于前值，已连续43个月为负，通缩威胁再度增大为宽松政策提供新空间，四季度降准、降息概率增大。

--人民币8月汇改带来的一次性贬值，促使中国9月出口同比降幅继续收窄，但商品价格大跌叠加国内需求不振，令进口同比衰退多达两成，当月衰退型的贸易顺差以美元计创历史次高。

--中国央行副行长易纲在国际货币基金组织（IMF）秘鲁利马年会上表示，中国将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，向市场提供充裕的流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国央行上周六决定，在上海、天津、辽宁、江苏、湖北、四川、陕西、北京、重庆等九省（市）推广信贷资产质押再贷款试点，此前信贷资产质押再贷款试点业务已经在山东、广东开展。

--中国央行公布，9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。显示在美联储货币政策正常化前夕，包括中国等新兴市场仍面临较大资本流动压力，但市场预期已在逐步趋稳。

--国际货币基金组织(IMF)表示，中国有能力控制经济放缓，但需要更加有效地沟通政策，并需防范潜在的溢出效应。(完)