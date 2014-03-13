分析师看中国1-2月投资、工业和消费数据

图为1月20日在北京拍摄的一处建筑工地。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京3月13日 -中国国家统计局周四公布，1-2月工业增加值同比增长8.6%，零售销售增速为11.8%，固定资产投资增速为17.9%。

此前路透访问分析师的预估中值分别为9.5%、13.5%和19.4%。

主要数据:

--1-2月工业增加值同比增长8.6%（路透预估中值为增长9.5%）

--1-2月社会消费品零售总额同比增长11.8%（路透预估中值为增长13.5%）

--1-2月固定资产投资同比增长17.9%（路透预估中值为增长19.4%）

以下为市场人士的评论:

--国家信息中心经济预测部副主任、首席经济师 祝宝良：

三个宏观经济指标均低于预期。但并不出乎意料，在此前公布的PMI数据以及电力等指标当中已经显现出下行的迹象。因此，数据偏低在市场预期之内，只是下行幅度大于此前预测。

2月份的金融数据也低于预期，但并不能因此把宏观经济指标的变化与之相连。当下经济状况应该是经济运行自身的下行压力，此外，也是去年淘汰落后产能，去影子银行等政策实施的滞后反应。统观三个数据，尽管不及预期，但尚在合理可接受区间内。

--海通证券宏观分析师姜超、高远：

前两月工业增速骤降至8.6%，意味着经济出现跳水，我们1月下调全年GDP增速至7%的预测正在实现。前两月投资增17.9%，消费增11.8%均远逊预期，出口也首次转负。

去杠杆、去产能带来短期阵痛，蓝天白云要求去工业化，短期经济仍不容乐观，加快国企改革是救赎之道。考核债务财政难松，亦及早通过宽货币兜底流动性，防范系统性金融风险出现。

--广发银行高级交易员 颜岩：

今年1、2月份经济运行情况大幅低于预期，是近几年的低点。这既有经济改革的影响，也有经济自身运行周期的问题。看来去年下半年开始的一个复苏周期结束，未来基本面总体运行将偏弱。

目前经济运行有些走弱的迹象，会对货币政策的方向带来影响。根据李克强总理最新的言论，保证就业是经济增长的首要目标，而保证就业不等于流动性扩张等刺激手段。我们认为央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性着重总量控制，但力度相比过去更温和。

银行间二级市场少见的受到基本面数据影响，收益率小幅下行。后期市场会重新重视基本面数据。

--中国银行战略发展部主管 温彬：

1-2月工业增速下滑与PMI、PPI走势一致，说明周期性产业去产能的压力仍较大。消费放缓与CPI回落有一定关系，而且在打击三公消费后，其恢复也需要一定时间。投资方面，与四季度少刺激政策，新开工减少有一定关系。综合来看，一季度经济可能会降至7.5%以下，自2010年来，一季度经济表现通常不理想。

二季度可能还是会通过改革来促进经济增长，释放民间活力，政府仍有发力的空间，如今年加大了保障房建设力度，目前700万套，另外在破除垄断，促进服务业民营企业发展上也会有所作为。

本届政府的调控思路已有变化，过去经济一差就批点项目，现在更侧重在简政放权、减少政府干预、打破垄断、扩大民营经济经营范围来起到稳经济促增长的作用。

--西南证券首席宏观分析师 张仕元：

数字都比较偏低，对固定资产回落有预期，和预期也比较接近。消费确实比预期要低，估计主要还是受政府反腐的影响，由于餐饮行业会带动其他消费品的增长，包括蔬菜、烟酒等等，因此导致春节期间的消费都有影响。

工业增加值下降的幅度较快，说明一季度经济不是很乐观。房地产在预期之中，发电量有两个因素：一个是与今年的雾霾天气有关，各个地区都在控制排放，与各地关停并转与拆除的项目较多有关，其次是天气因素，今年冬天气温较高，导致热力需求和燃气需求减缓。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

从前两个月的数据来看，一季度经济形势不容乐观。工业、投资和消费都掉得挺厉害，往年春节也往下落，但没有今年这么狠。如果3月也这么差的话，一季度恐怕保不住7.5%的增速。

去年的稳是靠政策在托着，现在没有政策托了就往下掉。今年关键要看改革方面的成绩，结构调整进行得怎么样，投资下来没有、消费上去没有。

全年来看还是不用太悲观，应忽略短期的季度波动，更关注中长期的平稳增长。经济增速降一些不是坏事情，就是要大力推改革，实际增速低一些，可能会更进一步促使政府花大力气去改革。不改不行了，没有东西托得住。

全年还是可以期待改革的红利，而且政策也有空间。外部不确定性相对少一些，“十二五”期间潜在增速7%以上还是保持得住的。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

这几个指标都低于预期，呈现相互联动的状态，都反映出近期宏观经济运行不是很景气，一季度GDP增速可能要跌到7.5%以下。消费指标疲弱，一定程度上也受到反腐和高档餐饮下滑的影响，投资消费都不行的话，工业肯定也上不来。

未来政策有放松的空间，但刚开完两会，有一段政策观察期，估计最早也要到二季度中后期才有稳增长的措施出来。

--中国国际经济交流中心研究员 张永军：

从投资，消费和工业增加值的数据看，延续去年四季度的回落态势，也与此前公布的PMI等先行指标回落相吻合，但工业增加值回落的速度有点快，显示中国经济下行的压力仍然较大。

不排除政策上会有微调的可能，包括财政和货币政策方面，其中财政政策上以往按惯例上半年支出较慢，支出多集中在下半年，今年也可以打破惯例作一些调整，上半年支出加快，货币政策上也可以有微幅的调整。

--安信证券宏观分析师 尤宏业：

数据可以看出，经济出现超预期下滑，工业，消费，投资都明显低于预期，整个经济下行压力比去年明显增加。

原因一，肯定有些去库存的色彩；其二，恐怕终端需求出现了很大的压力，房地产行业下滑的压力。

不过1-2月数据需要合并季度数据来观察才更有意义，从政策方面看，包括货币政策，不见得3月份就会出现政策应对，会先等一等，看一看，一季度的经济增速可能会明显低于7.5%，甚至7.0%，但对于政府应该也不是不能接受。

开局不好，但也在意料之中，只是下行的速度和幅度都更大一些。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

我们之前就有预测说今年一二季度中国的宏观经济有出现反复的可能。因为此轮中国经济的复苏伴随着结构调整，所以注定不会是一个直接的反弹增长，会有起起落落。另外从这个数据也可以看出，现在中国经济与外需的关联已经有所减弱，外部环境的改善，也不能直接带动中国经济的显着增长。

宏观政策可能会有所调整。政府已经制定今年的GDP增长要达到7.5%，这个目标值并不低，要想实现宏观政策就需要做一些调整，但这种调整应该不只是货币政策的，而是更广泛领域的政策调整。

比如对过剩产能的治理力度和节奏可能有所放缓，同时加大财政、税收等方面的支持，释放出更多的制度红利等。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

投资、工业和消费数据都明显低于预期，印证了市场对于1-2月经济较差的预期。接下来需要观察3月能在多大程度上恢复，如果仍然不及预期，那么保增长的力度会加大，通过信贷扩大，以及十二五投资项目的续建来对冲下滑。目前看来经济下行的概率比较大。

货币政策方面还需要看外汇占款，如果大幅减少，不排除逆回购和下调存款准备金率等方式。

**相关背景**

--国务院总理李克强誓言继续推进改革和反腐，但对经济下行压力的担忧亦溢于言表。但他强调中国有能力保持今年经济运行在合理区间，他也坦承，中国既要稳增长、保就业，又要防通胀、控风险，还要提质增效，治理污染。

--根据国务院总理李克强所作的政府工作报告，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

--2月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2%，较前月2.5%明显回落，且为去年1月以来最低位；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2%，跌幅较1月的1.6%进一步扩大，为七个月来新低。

--中国春节因素导致年初出口大起大落，2月数据一反1月强劲表现，同比骤降近两成，进口增速则基本保持稳定。

--中国2月社会融资规模增速偏低，显示经济表现欠佳令融资需求不足；而与新增信贷不及预期相比，表外业务的萎缩更为明显，去年以来央行的“降杠杆”努力正逐步显效。

--受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。

(发稿 北京中文部; 审校 曾祥进/张喜良)

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