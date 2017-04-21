中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓

路透香港4月21日 - 以下为环球外汇经纪FXTM富拓每日评论：

**IMF上调中国经济增长预期**

国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。

在市场谨慎气氛中，中国股市表现出抗跌性，上证综指周四收复近期失地。汇市方面，美元走势不稳定，在作者撰写本文时美元/人民币跌至6.8800元，美元/港元约报7.7740港元。

**欧元引人关注**

周四欧元/美元升至2017年3月以来的最高水平1.0777美元，投资者在本周末法国大选第一轮投票前空头平仓。在大选前紧张不安的情绪中，欧元仍表现出抗跌性，但投资者不应幻想欧元人气已发生改变。政治不确定性依然是欧洲的长期主题，欧元大幅反弹或为长线空头投资者提供机会推动汇价走低。

最新的民调显示，法国总统选举第一轮四位领先的候选人将展开激烈角逐。中间派候选人马克龙被认为具有胜选的优势，不过要记住数百万法国选民尚未作出决定，不排除出现出人意料的选举结果。仍存在勒庞当选总统的可能性，与之相关的风险可能给欧元带来进一步压力。

**美元走势仍不佳**

多个美国经济数据令人失望加上投资者质疑特朗普推进重大税改的能力，这使得美元面临继续走低的风险。“特朗普行情”逐渐消退，对美联储6月份加息的概率预期也降至46.6%。投资者对美国和北朝鲜之间紧张关系升级感到不安，这加剧了美元的下行压力。从技术角度看，美元指数在日线图上承压，若跌破99.50，该指数可能下探99.00。

**WTI原油承压于供应过剩问题**

周三WTI原油大幅下滑，美国每周汽油库存数据意外上升加上已然存在供应过剩担忧推动油价跌向50美元。尽管周四早盘油价有所回升，投资者试图暂时不理会供过于求问题、着眼于美国原油库存小幅下降，但原油市场趋势依然是下行。在5月25日石油输出国组织（简称：欧佩克）和非欧佩克产油国会议召开前，油价敏感性将成为一大主题。虽然欧佩克仍对减产保持乐观，但非欧佩克成员国可能推升油价，美国页岩油生产商大规模恢复生产继续削弱欧佩克减产稳定市场的努力。

一些投资者仍对欧佩克再将减产期限延长六个月抱有信心，但问题是此类措施能否减少全球供应量并提振油价。原油市场人气依然看跌，考虑到特朗普支持石油钻探的言论以及美国放松行业监管继续对油市产生不利影响，预计油价进一步走低。从技术角度看，空头已攻克52美元支撑位，油价逼近50美元。52美元前期支撑位转变为动态阻力位，为油价下探50美元、甚至更低水平打开通道。（完）