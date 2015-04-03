分析师看美国3月非农就业报告

路透4月3日 - 美国3月就业岗位增幅为逾一年来最低水平，有些迹象显示美元走强及油价下滑开始抑制经济成长，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)则可能因而延后升息。

**要点**

* 3月非农就业岗位增加12.6万个(预估为增加24.5万个)，为2013年12月以来最小增幅

* 美国3月失业率为5.5%(预估为5.5%)

* 美国3月平均时薪较前月增长0.3%(预估为增长0.2%)

* 美国3月政府部门岗位减少0.3万个

* 美国3月每周平均工时为34.5小时(预估为34.6小时)

* 美国3月民间部门岗位增加12.9万个(预估为增加23.7万个)

* 美国3月制造业岗位减少0.1万个(预估为增加1.0万个)

**分析师评论摘要**

富国基金管理首席固定收益分析师JIM KOCHAN：

这项就业报告远较预期疲弱。数据结果暗示，美联储6月会议时不会调高联邦基金利率，而政策正常化预计要到今年稍晚才会开始。聘雇成长极为稳健的表现已经有六个月了，自然会出现下滑。我认为6月仍有升息的可能，但和昨日相比，现在我对这个看法的信心下降。从现在到6月之间还有很多经济数据，所以很多情况都有可能发生。

纽约BROWN BROTHERS HARRIMAN汇率策略师WIN THIN：

我没有感到恐慌。这仍然只是第一季的数据。我不认为美联储也会感到恐慌。我们尚未得以清楚解读经济的表现。东北部多数地区遭遇严冬，未来几个月方能清楚解读经济状况。 大家早已预先反映第一季表现疲弱一事。但我尚不认为这影响美元的大涨之势。这显然对美元造成压力，但我认为美元仍处于修正或整理的阶段。

加州ALLIANZ SE首席经济顾问MOHAMED EL-ERIAN：

经济的结构性成长动能还未足够强劲，不足以克服短期天候干扰以及海外不利因素。今天的数据将令市场推迟对美联储升息时间的预期，时间可能从预期6月转为倾向9月。

市场反应：

股市：美股期指下跌

债市：美债价格大涨

汇市：美元兑欧元及日圆下跌。(完)

(编译/审校 李婷仪/龚芳)

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