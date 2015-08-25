分析师看中国央行再次实施降准降息（更新版）

（新增更多分析师观点）

路透北京8月25日 - 中国人民银行周二宣布，自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本；并自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷平稳适度增长。

央行网站发布的新闻稿称，放开一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮动上限，活期存款以及一年期以下定期存款的利率浮动上限不变。

降息后，金融机构一年期贷款基准利率为4.6%，一年期存款基准利率为1.75%。

央行同时宣布，为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力，额外降低县域农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和村镇银行等农村金融机构准备金率0.5个百分点。额外下调金融租赁公司和汽车金融公司准备金率3个百分点，鼓励其发挥好扩大消费的作用。

以下为市场人士的评论:

--北京大学经济研究所常务副所长苏剑：

双降原因主要一是7月份数据显示实体经济下行压力依然很大。因此降准降息对实体经济的角度来讲是必须的。另外股票市场近期大幅下挫，6个交易日下挫逾25%，从4000点跌到2964点，比6月中下旬的下跌从速度上来讲只快不慢。也是这次双降的主要原因。别的救市手段成本太大，现在只能通过这个手段稳定预期，提供一些资金。

本次央行降准降息作用无论是对实体经济和股市都会有一定的促进作用，但预期作用有限。从股市来讲，目前重建市场信心才是最重要的。实体经济方面，需求依然变弱，经济下行压力非常大。中国稳增长需要稳投资，而民间投资若没有好的投资机会是不会投的，因此稳投资主要是指政府投资和国有企业投资，而本次降准降息的效果能有多大需要观察。

中国央行货币政策从降准来看还有很大空间，但货币政策对实体经济的边际效应越来越小，要完成7%的增长目标，还得1-2次的降准，但是现在已经八月份了，要降也只能降一次了。微调还会用MLF、PSL等新型工具。

--中金公司债券分析组：

预计本次降准释放约6,700亿资金，全面降准约释放5,700亿，定向降准约释放1,000亿。央行近期逆回购、MLF的投放加上今天降准，释放的资金近一万亿，加大程度上对冲了流动性的收紧，我们估计降准后超储率回升到2%以上，虽然没有4-5月份高，但仍处于较为宽松状态，从而有利于货币市场利率回落。

本次降息后，存贷款基准利率都已经是历史新低。不过考虑到金融托媒和银行对收益率的考核要求提升，实际的存贷款利率的下行比较缓慢。受大宗商品价格下降和工业产能过剩影响，工业品通缩不断加剧，企业面临的实际利率水平高企，显着抑制企业固定投资和存货投资需求，不利于经济企稳复苏。实际利率仍有必要继续压缩。

--西部证券固定收益部：

降准的理由非常充分，外汇占款下降，超储率下降，降准和逆回购来补充银行体系内的资金。降息的逻辑则是希望继续降低社会融资成本，应对经济下行压力，但单一政策预计效果非常有限。同时股市受伤太重，预计连环救市政策会带来短期反弹，或许时间不久，投资者重新质疑基本面对于市场的支撑，没有实际有效需求，经济继续下滑，股市仍然难以走出，越救市套越深的泥潭。

央行进一步放松货币政策，联储加息的预期愈加浓烈，人民币及新兴市场货币贬值压力也继续加大，可能进入外汇占款下降-连续降准的恶性循环，稳定的汇率对中国最有利，不是快速贬值和大幅波动的汇率。

--华创证券宏观研究团队：

短期来看全球市场非理性超跌模式有望得到修正，对中国硬着陆最坏情景的“假想”会有所缓解。中期来看，大类资产表现仍取决于各国去杠杆进展，前期杠杆率急速膨胀的新兴市场将继续承压，欧美风险资产的吸引力会随着其加杠杆进程的开启而增强，中国能否通过加大改革力度而非仅仅是注入流动性来加速去杠杆是中国汇率及中国相关资产价格企稳的核心变量。当然，在杠杆率回落和上升的承启之间，风险始终如影随形，避险资产在某些时点上仍会具备配置价值。

--平安证券固收团队：

央行“双降”仅为中性对冲。估计本次下调存款准备金率释放银行间市场流动性7,000亿至8,000亿，估计本月银行体系内超额备付金下降4,000亿左右，本次降准可以把银行间超额备付率提升至7月份的水平，基本可以稳定货币市场短期利率，但难以有显着降低。预计隔夜回购利率将稳定在1.7%-2.2%区间，长期资金利率保持宽松。

在外汇市场预期逆转、资本市场暴跌的环境下，大幅放松境内流动性将加剧资金的外流，因此，本次双降幅度温和，低于预期，属于对冲性货币政策。

本次双降缓解了境内货币市场的流动性紧张，将对收益率曲线有陡峭化的推动，但未来决定市场走势的是市场对于人民币汇率和资产收益的预期，预计外汇占款未来数月仍将保持在负增长2,000亿以上的规模。

--海通证券宏观研究团队：

双降配合1,500亿巨量逆回购，一方面有助于对冲资本外流，降低货币利率和债券短端利率，增加债券加杠杆价值。另一方面，此前6月双降后存款利率并未一浮到顶，尽管本次双降放开一年以上存款利率上限，预计存贷款利率仍有望继续下降，从比价和成本角度均有利于长债利率下行。

股市下跌后，避险情绪升温，资金持续回流债市，而双降缓解流动性压力，短期债市将王者归来，下调10年国开收益率区间至3.3%-3.7%。

全球经济发动机周转不灵，国内经济下行压力仍大，美联储加息、人民币贬值使得资金面持续承压，维持流动性充足仍有必要，因而未来仍有降准可能。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

降准符合预期，降息挺超预期。双降和当前的两大困境对应。一是外汇占款下降需要投放货币，降准可以达到对冲效应；二是社会融资成本过高，此前有窗口指导但也没有实质性下降，降息可以直接降低社会融资成本。

降准的对冲意义更多些，值得关注的是五次降息后对于政府债务利率和企业财务成本的节约作用，有助于经济企稳。全年保7没问题，三四季度都是7。

历史上很少在周二出双降政策，也希望通过双降起到稳定市场的效果，就和上一次一样，并不是偶然的。对于放开存款上限，可以忽略，意义不大，更多是个态度，实际影响不大。

--国都政策策略分析师 肖世俊：

1）经济放缓压力持续，股市连续暴跌，倒逼央行再次出大招“双降”，以“双稳”经济与市场，举措超预期；2）大宗商品大跌猪价涨势减缓，CPI上行压力与空间有限，提供再次降息条件；3）意外降息，打消此前市场货币宽松减弱顾虑，利于驱动资金底部入市，提升股市估值中枢；4）双降后短期或加剧人民币贬值压力，但此前已快速贬值且利于减缓经济下行压力，预计继续贬值空间有限；5）导致近期国内外市场暴跌，主要诱发因素为中国经济低于预期、人民币贬值及降准预期未能兑现；5）而此次意外宽松双降，将减轻甚至扭转了市场悲观情绪，且大跌后部分股票估值安全、具备投资价值，短期巿场有望超跌反弹，重点把握错杀超跌优质个股。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮：

本次降准在意料之中，降息较为意外，表明：1,央行对实体经济判断更差，需要降息以降低融资成本，刺激信贷需求，但从7月实体数据观察，信贷需求较难放量;2,降准释放长期流动性，粗略估计在5000亿人民币左右，可以缓解银行超储压力，央行短期内可能暂停公开市场操作，并可能在一定程度上提振股市信心;3,双降会加大人民币贬值预期，预计在汇率不出现极端波动的情况下，央行会允许人民币进一步贬值，年内幅度可达5%;4,债券市场总体看好，但需提防短期利好出尽;5,从根本上讲，资本市场的健康平稳运行，仍有赖于实体经济的支撑。

--民生证券宏观团队：

双降为对冲外占下滑、经济下行，并稳定市场情绪。初步估计本次降准50BP和定向降准50BP投放流动性规模约为6,000-7,000亿，加上此前MLF和公开市场操作净投放，基本对冲外汇占款减少的量。因此，从此次降准释放的流动性规模来看，对冲基础货币缺口意图更为明确，并未主动释放过多的流动性。可见，央行在压低资金利率促进信用派生和回来了端压力之间进行了权衡。

当前的经济环境下，靠货币宽松刺激经济就像是用绳子推车，很难完全发挥作用。货币政策传导的主要梗阻在银行，一是银行由于不良资产包袱甩不掉导致惜贷情绪严重，二是负债成本仍不稳定，这次放开存款利率上限，反而可能加大银行的负债成本压力。只要这种情况不改变，三季度经济破7是大概率事件。一方面，7月工业投资消费出口以及8月高频数据的下滑显示传统工业仍然没有起色，而另一方面，作为上半年增长的主要动力，第三产业要主要金融和地产，下半年也面临失速风险。

--国泰君安证券 徐寒飞：

外占流出+下半年地方债发行，客观要求央行主动加大基础货币释放，对冲长期流动性下降风险。国内稳增长目标愈发紧迫和必要，央行政策比市场预期更具前瞻性，宽松利率和流动性环境将持续。

防止资产价格暴跌，避免系统性风险。全球经济放缓，中国增长下行和通缩风险叠加，企业实际利率走高，去杠杆压力上升，叠加股市、房地产等资产价格面临大跌风险，央行及时降准降息平抑资产价格波动，稳定经济增长，为经济复苏创造宽松资金环境。

宽松预期仍将持续，推动债券牛市持续。在央行主动宽松和资产重配置需求带动下，投资者风险偏好下移，债券利率仍有进一步下行空间。

--方正证券首席宏观分析师 郭磊：

降准符合逻辑，降息超出预期。降准是为了对冲跨境资本的流出压力，一直以来就应该箭在弦上；但在CPI马上就要突破1.8的时候，利率主动降到1.8以下，央行也是蛮拼的。我们对此的理解是，目前平抑中国资产甚至是新兴市场资产在预期上的波动，避免新兴市场危机化成为了央行目前对于局势的核心理解。在这种情况下，央行选择了抛弃添油战术，用大招一招制胜的策略。在此次降息降准后，对于中国经济增长的乐观预期将会有所回升，这一则会减弱资本流出压力，二则将进一步推动大宗商品尤其是工业原材料见底，大宗商品底和中国通缩底之间将形成一个良性循环。

--兴业证券固定收益分析师 唐跃：

汇率贬值带来利率上升，资产价格下跌，金融风险上升与汇率贬值互相反馈，政策必须出手稳定市场预期。对债券而言，货币政策放松构成利好，有助于推动利率下行，降低流动性恶化预期。但此举能不能实质性降低货币市场利率需要观察后面的资本进出情况，银行负债久期变短的情况在中长期将持续存在，信用风险的上升可能只是暂缓，趋势不会被改变。而长债收益率在利好兑现后，如果要再大幅往下走，则需要关注未来的经济基本面情况。

--方正证券策略团队：

双降延续货币宽松周期。近期经济面显着走差，PMI走出09年以来低点，经济下降对货币的传导迟早出现，本次双降是对经济下行的应对（股票市场、商品市场和外汇市场根本上也是对近期经济快速下行的反映），可以观察到企业债发行利率、短融超短融发行利率、中票发行利率等继续走低。央行的举措不断确认在经济趋势性下行过程中，货币的宽松也将是趋势的，只是变化最快的阶段在今年二季度之前出现，偶尔的暂停不代表趋势转折。

而双降成为股票市场反弹的催化剂，后续尚需经济的企稳作为基础。

--三菱东京日联银行 李刘阳：

本次双率齐降的背景与6月底的那次有些类似，都选择在股票市场大幅下跌的时点，希望能稳定市场的情绪。当然央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放。

不同点在于6月份的那次是定向降准，而本次是全面降准，汇率维稳对流动性和外汇占款的冲击是本次全面降准对冲的主要原因。在“811”之后，央行面临两难选择：稳汇率还是稳定流动性和利率权衡利弊之后，稳定流动性和利率被放在了更高的位置。因为流动性的注入对稳定资产的价格有帮助。当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

金融市场情绪的真正稳定需要时间，等待中国经济基本面启稳回升的迹象出现。而宽松的流动性和较低的利率环境是经济启稳的前提。当经济出现企稳迹象之后，外汇市场上的恐慌情绪也会平复。

--中国银行国际金融研究所主管 周景彤：

这次央行双降，有三个背景:一是中国经济下行压力不仅没有缓解，而且还在增大。7月投资、消费、进出口、工业生产等主要经济指标，以及PMI、外贸先导指数等先行指标看，经济未能延续5、6月份企稳态势，而是掉头向下，近期房地产市场也有所降温。实体经济下行，稳增长压力增大。为进一步降低社会融资成本，刺激企业投资和居民消费，有必要降息降准。二是近期全球资本市场出现剧烈动荡，国内股市连续大跌，系统性金融风险增大，降息降准有助于提振市场相信，缓解市场压力。三是外汇占款减少，国际资本流动，使得人民币近期出现了贬值，降准有助于增加市场流动性，减轻市场利率上升压力。

--交通银行金融研究中心高级分析师 鄂永健：

1、经济下行和股市、汇市震荡共同促成降准降息。下半年经济开局不利，经济下行压力依然很大，加上近期股市震荡、汇率贬值预期上升引发资本流出，是此次降准降息主要促发因素；2、降息有利于缓解存量债务压力，引导企业实际融资成本下降；普遍降准和定向降准一起实施，将促进银行扩大信贷投放，增强金融支持实体经济能力，同时对冲因外汇占款下降而引发的流动性紧缺，以稳定资本市场；3、一年期以上存款利率上限完全放开，利率市场化基本完成，鉴于这部分存款占比并不高，影响不大，利率市场化仍坚持了稳妥审慎的原则；4、应关注降准、降息有可能引发进一步的汇率贬值预期和资本流出压力。

--交银资管高级分析师 陈鹄飞：

选择这个时点，目的很明确，就是防止出现系统性风险资产坍塌，避免股市和汇市出现超调；对于资产价格来说，短期之内，股票市场结构化融资爆仓风险基本兜底，股指依然还是大概率上有顶下有底区间震荡模式。

通过降息同时降准，既可以缓解金融市场的流动性紧张的压力，又可以稳定人民币币值的基本稳定预期，更好地实现利率汇率汇率预期内外平衡。考虑到全球主要央行货币政策外溢风险加大以及跨市场金融风险内外传递，未来不排除中国央行继续适时动用动用降息降息以及结构性政策工具。

--南方基金首席策略分析师 杨德龙：

今天央行降息降准对经济和股市都是及时雨，有利于增加市场流动性，提高投资者信心，促使股市触底反弹。之前市场普遍预期央行会降准，但预期到降息的很少，现在“双降”大大超出市场预期，体现了中央对经济和股市呵护态度。由于担心全球经济增速下滑，近期全球股市大跌，A股市场尤甚，投资者信心严重缺失，此刻大盘3,000点“双降”比上次4,500点“双降”对股市的刺激效果要好得多。经过连续四天大跌，A股市场超跌严重，技术性反弹一触即发，而央行降息降准刚好成为反弹催化剂。

**相关背景**

--中国国家统计局本月公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增长10.5%；均低于此前路透调查预估值。

--中国股市沪综指周二收跌7.6%至近八个半月新低，连续第四日下跌，3，000点整数关口尾盘失守。

--中国人民银行决定，自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，以进一步降低企业融资成本，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。（完）

(发稿 路透中文部；撰写 李贺; 审校 曾祥进)

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