即时观点：美国9月非农就业岗位增幅低于预期

路透10月7日 - 美国9月就业增长意外连续第三个月放缓，有可能会使美联储对升息采取更谨慎的态度。

关键点：

* 9月非农就业岗位增加15.6万个，低于预期的17.5万个

* 9月民间部门岗位增加16.7万个，预估为增加17.0万个

* 9月失业率升至5.0%，8月为4.9%

* 8月非农就业岗位上修1.6万至增加16.7万个；7月数据从下修2.3万个下修至25.2万

RIVERFRONT INVESTMENT GROUP投资长MICHAEL JONES：

数据好到足以令12月可能采取行动，但也糟糕到足以让一些人认为如果(美联储)拿到一系列强劲数据，他们或将在大选前加息，只不过是为了向民众显示‘我们没有受到政治因素推动’。而这种可能性现在排除了。

总的来看，数据还不错，好到你不必去担心美国会回到一季度那样的经济滑坡。不过也没有强劲到能引发美联储马上加息的地步。数据恰到好处。

纽约RBC CAPITAL MARKETS首席美国经济分析师TOM PORCELLI

从宏观角度看，数据很不错。就业增幅大致符合预期，8月数据得到上修，薪资数据看上去也很不错，所以如果你为消费持续稳步增长找到理据，那这份报告能做到这点。

美联储会注意到的一点是失业率有所上升。这会是美联储鸽派官员会揪住的点，即自去年12月以来失业率没有出现什么真正的改善，我想数据符合那个说法。如果我站在鸽派的角度去看这份就业报告，那将会是他们会抓住不放的点，尽管实际情况是这样的数据与消费状况稳健是相一致的

安联首席经济顾问埃里安：

薪资增长和就业参与率都有所上升，这对经济来说是个好消息。不过又是在就业增长略有下降的背景下取得的，所以数据还不能成为美联储加息的充分经济面理由。一个潜在的关键点仍是决策者对长期依赖非传统货币政策将带来副作用的担忧，包括未来金融稳定面临越来越大的风险。(完)