全球流动性不足 人民币成占优货币长期具较大升值空间--专家

路透上海8月12日 - 中国央行金融研究所姚余栋和谢怀筑撰文称，源于国际货币体系的内在缺陷，长期来全球流动性将进入一个相对紧缩长周期，而人民币即将加入SDR，逐渐成为占优货币。在全球流动性不足的前提下，人民币长期看有较大升值空间。

上海证券报周四刊登他们的文章建议，在国际流动性中引入人民币，为占优货币扩容，此举可加速人民币国际化进程，提升人民币在国际储备货币中的地位；此举亦可克服主流国际货币“资产抵押”日益下降所引发的国际流动性供给不足这一内在缺陷。

他们并建议，建立全球流动性的统计和分析框架，建立全球流动性的基础货币即基础SDR统计以及各国中央银行资产负债表的统计体系，建立“双基础货币统计体系”，区分国内清算和海外清算，分别建立两个清算体系。

同时，以基础SDR增长目标为“锚”，通过协商建立国际流动性的供给制度。“粗略地说，在考虑货币乘数效应后，基础SDR增长幅度应大体上与全球经济产出缺口正相关，与全球通货膨胀负相关，同时兼顾全球资产价格调整。”文章称。

文章还建议，应落实各国储备资产管理国际协商，以解决占优货币发行国国际收支“预算软约束”与权责利不对等、“集体道德风险”和国际货币供给的“公地悲剧”等问题。

“通过章程修改，扩大IMF对全球流动性的监督权，并扩大SDR的作用。”文章写道。

他们呼吁，因尽快落实《2011年G20集团戛纳峰会公报》关于增强SDR代表性的宣言，体现各种货币在全球交易和金融系统中所扮演的角色。（完）