分析师看人民币“入篮”

路透北京12月1日 - IMF（国际货币基金组织）执行董事会周一的审议会议决定将人民币纳入SDR（特别提款权）货币篮子，权重10.92%，成为SDR中美元、欧元、日元和英镑之外的第五种货币。新的货币篮子将于2016年10月1日正式生效。

分析师认为，被纳入SDR货币篮子是人民币国际化的里程碑，一方面将促进中国金融的市场化和国际化进程；另一方面也有利于国际金融体系稳定，为国际贸易和金融发展带来新的机遇。

中国央行稍早表示，欢迎IMF将人民币纳入SDR货币篮子的决定，此举意味着国际社会对中国在国际经济金融舞台上发挥积极作用有更多期许。副行长易纲周二称，中国长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，汇率波幅过大及外汇资金异动情况下会果断适当干预。

以下为市场人士的评论:

**短期预测**

--民生证券首席经济学家 管清友：

2016年或再现一次性贬值，之后更可能是区间波动状态

SDR入篮喜大普奔，短期来看，面子大于里子，情绪为主。前期对于人民币纳入SDR市场已经过度price in，超预期已经很难，SDR落地之后，市场情绪更受美联储加息而左右，12月加息预期持续升温，预计加息靴子落地前人民币承压，叠加SDR后维稳意愿下滑，人民币短期内或呈现波动走弱趋势，但不会出现剧烈贬值，毕竟SDR需要的是稳定而坚挺的，不是喜怒无常的人民币。

长期汇率怎么走？持续升值或持续贬值都是不现实的，2016年或再现一次性校准贬值，之后更可能是一个稳定，区间波动状态。长期来看，一方面SDR是人民币的一种信用背书，随着人民币国际化的逐步推进，对于人民币的结算与储备需求将稳步增加，利好人民币，同时中国的绝对增速仍然位于全球前列，人民币不具备持续贬值的基础；另一方面，随着贸易再平衡下的经常账户衰退式顺差的不可持续，资本账户逆差扩大，人口老龄化下的利率下行，以及挂钩美元的弱化，过去人民币单边持续升值的故事也的确有所改变。综合来看，美元加息及全球地缘政治升级的催化下，人民币明年或再现一次性贬值校准，之后呈现较为稳定的区间波动状态。

--华创证券宏观研究团队：

引导人民币汇率的“有形之手”短期内难言退出

在可预见的未来，人民币更多是在新兴市场和发展中国家补充甚至取代美元，而非在世界范围内同美元角逐。从这个意义上看，人民币与新兴市场货币汇率保持相对稳定性的意义大于对美元的软性盯住。从欧元、日元的国际化历程来看，储备货币需要保持一定的汇率竞争力，我们猜测2016年央行对人民币贬值的容忍区间在5%左右，这也意味着引导人民币汇率的“有形之手”短期内恐怕难言退出。

金融危机后IMF对资本项目管制态度的根本性转变，为中国资本项目开放提供了更多自主权和回旋余地，未来人民币仍将实施有管理的可自由兑换。相比于资本项目开放，更大的看点在于一个有深度的金融市场建设，债券市场进一步扩容值得期待，同时深港通有望在2016年尽快落地。

--申万宏源证券 李慧勇/王胜/孟祥娟/金倩婧/王健：

人民币加入SDR的短期直接影响有限，不宜高估SDR稳定汇率的作用。

短期由于“稳增长”仍是核心矛盾，“调结构”仍重任在肩，叠加金融市场泡沫化问题尚未妥善解决，短期仍有稳定汇市预期的必要。即使维稳汇市的压力确实有待释放，管理层在时机选择上也大概率“出其不意”。从中长期来看,人民币加入SDR还要求汇率进一步的市场化，因为从技术层面来讲，SDR的汇率决定要求人民币有一个合理的离岸价和在岸价。如果汇率更加市场化，从更长一段时期来看，人民币加入SDR后的汇率走势还要取决于中国经济的基本面。我们认为，以2017年19大召开为拐点，经济会逐渐步入新周期，此前经济可能都处于探底过程，长期来看，未来汇率将呈现出NIKE型走势。

为A股纳入MSCI和富时指数体系提供背书是人民币纳入SDR对股票市场的最直接影响。

人民币加入SDR对债券市场的直接影响有限。一是直接引致的兑换使用需求不多。大部分国家在使用SDR时，都是选择美元，人民币需求将非常有限。二是直接引致的配置性需求不多。SDR只是一种“权利”或货币符号，全球市场少有以SDR汇率或利率为跟踪目标的指数类金融产品。但人民币加入SDR将从长期为债券市场带来增量资金，促进债券市场的发展。

--国信证券宏观研究部 董德志、陶川：

短期内对于中国债市的影响有限

尽管人民币被SDR有利于提高人民币的国际货币地位，但短期内对于中国债市的影响有限。其主要原因在于中国债市无论从绝对规模还是相对规模来看，都远不及其它SDR篮子成员国。

从中长期来看，伴随着境外对人民币资产配置需求的加大，人民币加入SDR也将有效推进国内债券市场扩张与深化。即便境外机构潜在配置需求在人民币加入SDR后小幅扩张，也将明显催生中国国债市场的扩容，并且对国债收益率带来下行压力。

通过考察现有SDR篮子成员国国家，我们发现国与国之间的债券“互持”是普遍现象。而相对而言，这些国家持有中国债券资产的数量则是微不足道，尤其是从美国和日本持有的中国债券来看，其规模甚至小于这两国持有的香港和新加坡债券的规模。因此，人民币加入SDR，我们预计现有SDR篮子货币国家会首先加大对中国债券的配置。

**中长期展望**

--中金公司首席经济学家 梁红：

人民币加入SDR篮子在中期是个确定的升值因素

纳人民币入篮是对中国在世界经济中日益增强的影响力的一个认可，人民币成为后布雷顿森林体系时代第一个真正新增的、第一个按可自由使用标准加入的、第一个来自发展中国家的SDR货币。类似于获得一个高信用评级，SDR标签有助于增强人民币的国际接受度，推动其作为储备货币的使用。

人民币加入SDR篮子将会增加对人民币资产、尤其债券的需求。随着官方和私人部门投资需求的增长，我们预计，在全球范围内越来越多的债券指数将会把中国债券纳入覆盖范围，以满足指数型投资者的需要。综合来看，人民币加入SDR篮子在中期是个确定的升值因素，我们维持2016年底汇率预测在6.50元/美元不变。

中国加入SDR篮子的努力已转化为一个不可逆的金融自由化过程，对中国金融业的影响堪比当年加入WTO对实体经济的推动作用。随着跨境投资的增加，金融业直接参与资本配置，显然也会从中受益。

--海通证券宏观研究部 姜超、顾潇啸、梁中华：

长期看，增加人民币资产需求达数千亿美元。

纳入SDR相当于为人民币贴上了“硬通货”的标签，各国央行和主权财富基金将增加对人民币资产的配置。人民币在国际储备中占比若赶上日元，全球央行对人民币资产需求将增加2100亿美元，若赶上英镑，将增加约2900亿美元。

国内利率仍高，债市对国际客户仍有吸引力。2008年金融危机以来，欧美日“放水”消灭了高息资产，美国10年期国债到期收益率2.22%，欧洲0.58%，日本0.32%，但中国则高达3.04%，国际投资者会“纷纷来投”。

股市的海外机构配置需求也会增加，蓝筹价值股或更受青睐。加入SDR也可促进A股纳入MSCI新兴市场指数，这都将为A股市场带来更多流动性。

资本项目开放或提速，资金双向流动。汇率市场化加快，在美元加息周期中，人民币仍存贬值压力。

--招商银行同业金融总部高级分析师 刘东亮

人民币加入SDR的象征意义大过实际意义。

在中短期内，加入SDR并不意味着人民币已经成为国际化货币，也不会改变市场对人民币汇率的预期，更不会为国内金融机构带来跨境业务的显着提升，不应就此对人民币形势造成误判。

就中长期而言，人民币加入SDR仍会带来一些潜在利好，比如可能会吸引境外资金投资人民币资产，这将为金融机构的跨境业务带来一定的发展空间，但这种利好效应取决于两点： 一是会有多大规模的境外资金转投人民币资产？这存在很大的不确定性，预计初期规模不大； 二是境外资金转投人民币资产的速度，预计将会是一个极其缓慢的过程，其过程甚至不会对人民币资产价格和汇率带来可量化的影响。

**人民币国际化**

--华泰证券宏观研究团队：

不一定意味着人民币作为储备货币地位的提升

人民币纳入SDR不会立即造成全球资产大规模重新配置和人民币在全球使用水平的大幅提升。但也要看到加入SDR是更大的蓝图，即人民币国际化战略的重要一步。人民币加入SDR有着众多积极的因素。第一，人民币加入SDR可以补充全球经济和贸易对人民币流动性的需求，有助于国际货币体系改革和完善，保持人民币汇率在双向波动基础上的基本稳定；第二，加入SDR对人民币国际化具有重要的象征意义，吸引更多境外投资者将人民币资产纳入资产配置组合以反映中国资本市场在全球市场的表现；第三，加入SDR将进一步推动人民币资本项目可兑换改革和国内金融市场开放程度，丰富金融产品的层次与种类，长期有利股市债市。

然而人民币国际化发展并不一定意味着人民币作为储备货币地位的提升。通过借鉴日元国际化之路越走越窄的教训，我们认为以下两个方面对人民币国际化发展至关重要。首先提升人民币在对外贸易结算中的比例，体现货币国际化“便利国际贸易和投资、减少汇率风险”的作用；其次是推进人民币对外直接投资的发展，使离岸市场的人民币能够沉淀下来形成良性循环。

--渣打银行（中国 ）有限公司行长 张晓蕾：

人民币预计在2020年前成为世界第三大货币

我们预计会有更多措施，增加跨境投资及汇款的弹性，扩大自由贸易区及进一步开放资本帐户。我们有信心中国会继续坚决以合适的速度将其货币自由化，并一如我们预期，人民币在2020年前成为世界第三大货币。

这段期间，当国际投资者和储备管理人逐步调整其投资组合，无论美元兑人民币汇价波幅或金融市场间的资金流向，都难免会出现不明朗和波动。由于市场需要时间就新的储备货币重新部署，我们有必要就这些发展作出充分准备，并预期可为环球金融市场包括外汇、利率、定息和其他资产类别带来正面转变。”

--中国民生银行首席研究员 温彬：

有助于加快人民币国际化，助力中国企业走出去

目前，人民币主要在我国对外的双边贸易和投资中使用，“入篮”后，人民币作为储备货币的功能增强，同时也会吸引更多的第三方使用人民币，扩大了人民币使用范围和领域，有助于加快人民币国际化进程。

人民币国际化进程加快将助力中国企业走出去，降低对外经贸合作中的汇率风险和成本，推动国家“一带一路”战略的实施。

我国资本项目开放将进一步扩大，若美联储近期启动加息，二者叠加短期内可能出现资本外流，令人民币汇率承压。但从中长期看，中国经济稳定、外汇储备充足、金融市场开放也会吸引更多的境外资金流入国内配置人民币资产，从而对冲资本流出压力。

--中信证券研究部 张文朗、黄文静：

后SDR时代，人民币国际化依然任重道远

人民币加入SDR是我国经济和金融市场发展的结果，但短期内这本身对人民币国际化的推动作用不大。SDR在国际储备中占比仅为2.4%，如果各国央行按照人民币在SDR篮子中的份额增配人民币资产，对应需求只有300多亿美元（目前境外央行持有人民币资产1000亿美元），对人民币的国际储备地位没有实质影响。2014年，人民币成为全球第二大贸易融资货币。但从储备货币功能来看，人民币和其他小型储备货币占总体国际储备的比例仅有3%（美元占64%）。从外汇市场交易份额来看，人民币已是第六大交易货币，占全球外汇交易量2%，但与主要货币（美元45%，欧元15%）还有很大距离。2015年8月，人民币成为全球第四大支付货币，占全球支付的3%，但跟前面三大货币相比，也相差很大。

政策能扫除一些制度方面的障碍，但货币国际化终究由市场力量决定，主要受货币发行国经济与贸易规模、资本市场发达程度、币值稳定性和网络效应影响。经济与贸易规模越大的经济体，其货币越容易国际化；而资本市场越发达意味着金融工具更易得，市场流动性更高，有利于国际化；通胀稳定会增强币值稳定；而货币使用人数越多，会有更多的人用它（网络效应）。发展资本市场，尤其是债市，是后SDR时代人民币国际化的关键。资本账户开放是发展资本市场的重要一环，随着政府稳步推进相关改革，人民币国际化潜力巨大，但成为主要储备货币还有很长的路要走。

--九州证券首席经济学家邓海清：

我们认为，人民币国际化成功与否根本上取决于“国家的国际化”，实际上取决于中国目前创新引领战略与一路一带战略成功，来源于中国实体经济和资本市场的全球化广度和深度，唯有如此，中国货币才是全球货币、中国财富才是国际财富。

**相关背景**

--国际货币基金组织(IMF)周一一如预期，同意将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子，这是中国争取作为一个全球性经济体而获得承认的努力取得的一项胜利。

--中国央行副行长易纲周二表示，加入SDR（特别提款权）是人民币国际化的一个里程碑，中国长远目标是清洁汇率，达到干预极少的情况，但在目前的过渡阶段，汇率波幅过大及外汇资金异动情况下会果断适当干预。

--多数机构认为2016年人民币汇率持续贬值的概率较大，境内机构预测的贬值幅度则较境外机构更温和，认为渐进式贬值更可行。（完）