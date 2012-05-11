即时观点：中国4月新增人民币贷款明显逊预期 货币政策有待放松

路透上海5月11日电---中国人民银行周五公布数据显示,4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低於此前路透8,000亿元的调查中值;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%,亦低於13.3%的路透调查中值.

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主要数据:

--4月末广义货币供应量(M2)同比增长12.8%(路透调查中值为13.3%),3月末为13.4%

--4月新增人民币贷款6,818亿元(路透调查中值为8,000亿元),3月为10,100亿元

--4月末人民币贷款余额57.93万亿元,同比增长15.4%(路透调查中值为15.6%),3月末为15.7%

以下为市场人士的评论:

--交通银行金融研究中心分析师 鄂永健博士:

从数据看低於市场预期,表明国内需求不振,贷款需求下降,5月数据来看,中长期贷款继续减少,票据大幅增加,应证了贷款需求并不旺盛.

此外,银行的存款下降很厉害,明显制约了银行可贷资金.

目前来看,5月的流动性还不错,银行间利率还在往下走,央行刚进行了逆回购,短期来看下调存款准备金可能性不是特别大,但还要看5月末市场资金情况.

--国泰君安固定收益部研究主管 周文渊:

新增信贷低於市场预期,市场普遍预计在7,000-8,000亿元,同时社会融资规模环比下降较快,显示经济总需求在二季度初仍偏弱.从贷款结构来看,居民户和企业户的中长期贷款增长依然十分疲弱,支撑新增贷款的仍是票据融资.从贷款的情况来看,投资增速会继续下滑.

货币供给增速在4月份出现回落,基本是在市场预期之中的.M2增速和M1增速均出现明显回落,有季节性因素.考虑到外汇占款的波动特征和未来的政策预期,预计M2增速会维持在12-13%左右波动,M1增速基本上已经见底.

从今天公布的宏观数据和信贷数据看,经济跌幅超预期,物价基本符合预期,信贷略微少於预期.央行政策的调整有必要性,但从央行最新公布的货币政策执行报告来看,央行对物价反弹较为警惕,政策是否能够较快兑现还依赖于外部形势是否会继续恶化.

短期看,存款准备金率面临下调,贷款利率央行则可能会在二季度末三季度初下调.

--国海证券宏观经济分析师 邹璐:

信贷数据和我们预期的7,000亿左右差不多,不过M1和M2低於预期.4月份信贷的回落基本在预期之中,值得担忧的是中长期贷款仍较低,M1亦持续处於低水平.反映出经济面疲弱的运行态势,这与今日公布的经济数据总体弱於预期相对应.

政策方面,经济下滑压力会使得货币政策继续适度宽松,但是依然难有太大期待.下半年物价上行压力将制约货币政策宽松力度.预计基准利率稳定为主,公开市场操作中正逆回购常态化,存款准备金率下调还需观察外汇占款情况,仍属被动下调.

--大连银行资金运营部研究员 陈田:

信贷数据及M2水平虽略低於预期水平,但总体尚在合理可控区间.当前,总需求低迷,工业产出疲软,但消费和投资还算平稳,二季度是经济增长触底企稳的重要阶段.

债市受基本面和资金面双重利好,持续弱势震荡之後,可谓是"久旱逢甘雨".

政策方面,短期内降息可能性不大,仍将是以下调存款准备金率,更趋於灵活的公开市场正逆回购等数量工具为主,结构上或区域性加大货币政策支持力度.

--中国农业银行金融市场部研究主管 李刚:

4月份金融数据普遍弱於预期,尤其是狭义货币供应量明显低於上月增幅,这显示中国经济放缓还在探底过程中.如果整个二季度金融数据都维持在4月的水平,那麽国内生产总值(GDP)季度增速就可能低於8%的水平,这就可能使得中国央行在三季度降息概率变大.

就中国当前的经济状况来说,需要适当增加投资,进行结构性减税,同时适度降低市场利率水平.

--渣打银行中国宏观经济分析师 申岚:

金融数据都特别弱.近两天公布的无论是进出口数据,还是经济增长数据,都显示经济比较弱.我们预计,二季度的经济会比一季度更差些,并在二季度见底.

与之相对应,企业对之後的前景不看好,投资比较谨慎,信贷需求比较弱,体现出来就是对中长期借款的需求比较少,更多的是短期经营性资金需求;同时,银行的放贷也比较谨慎.

房地产市场我们一直都认为今年有比较大的风险,会拉低投资;而固定资产投资这边,虽然有加快项目审批的说法,但资金恐怕会跟不上,政府投资不会那麽多,银行贷款反映出来也不足,社会融资规模比较不足.

外汇占款比去年低,货币供给会受到一定的影响.央行如何来调控.我们认为,短期内会下调一次存款准备金率,从而释放明确的信号.

--中国建设银行宏观经济研究员 赵庆明:

新增信贷的数据远逊於预期,这与上午公布的宏观经济数据密切相关,除CPI以外,其他数据也都是逊於预期的.这说明贷款的实际有效需求还是明显遇冷,而企业贷款中的票据融资规模出现较大增长,不排除是银行为了完成信贷任务,不得已以票据冲信贷.

结合消费、工业增加值以及进出口等数据来看,显示经济下滑的速度超过预期,也基本上打破了经济已经触底的判断.我仍然维持二季度可能是全年底部的判断.

从政策上说,与降准相比,降息对於实体经济的意义更大.若能降息0.25个百分点,实体经济部门年节约成本2,000亿元左右.如果担忧通胀,目前至少可以单边降低贷款利率.

--澳新银行中国经济师 周浩:

新增贷款增速低於预期,但更值得关注的是存款的降速更快,4月存款的流失导致M2增速比较慢,现在离央行的目标越来越远了,M1的增速也很慢,也说明企业流动资金需求不旺,都去做中长期存款去了,联系到下午公布的工业增加值数据也比较差,这些数据之间也是相互印证的.

接下来存准率下调的可能性就明显上升,不然就天天做逆回购,但总是做短期逆回购的调控效果毕竟有限,还是要向降准的方向走,今天的一系列数据证明,降准应该只是时间问题了.

--南京银行金融市场部 黄艳红:

根据四大行推算的数据,这个应该说是明显的低於市场预期,从结构来看,票据的融资还是比较多的,中长期贷款占比还是比较低,应该说从我们银行自身的感觉来看,贷款的需求的确并不是那麽强烈的,所以,票据冲贷款的现象还是在持续,因为贷款回落,货币乘数也在回落,所以M2的增长也是比较低的.

结合近期公布的宏观经济数据,应该说都是偏弱的,理论上这应该会加速宽松货币政策的出台,但央行货币政策执行报告体现出来的对目前经济的判断还是相当认可的,不像之前四季度的时候那麽悲观,认为支撑当前经济增长的有利和积极条件还是比较多的,长期平稳较快增长的基本面没有改变,没有太多的提到担忧经济下滑的风险,这和央行年初下调经济增长目标的初衷是一致的.

我觉得央行也是在逐步接受这种经济的下调,而不是强化经济下调之後就要出台干预措施的预期.结合通胀回落,以及公开市场逆回购操作的频繁使用,实际上目前降准,降息可能性都不是很强烈.

--宏源证券债券高级分析师 何一峰:

新增信贷低於市场预期,主要是实体经济减速较为明显,贷款需求不足所致.受新增贷款回落影响,M2增速也从上月的13.4%降至12.8%.即便如此,贷款数据中仍有水份,票据增长较多,银行通过票据冲贷款规模的现象较为明显.

预计货币政策会进一步放松,5月降准概率较大.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

各项数据均低於预期,国内需求不旺盛,拖累贷款需求往下降.短期贷款高於中长期贷款,这说明企业开工或者扩大再生产的欲望不是很强烈.未来有必要加强预调微调的力度.

当前看,银行间流动性还是不错的,虽然名义利率没调整,不过实际利率是在下行的,所以从流动性的角度讲,我们认为近期不是很有下调存款准备金率的可能.

--中信建投证券公司策略分析师 郑联盛:

信贷数据低於市场的预期,我们的预测是7,200亿,这与实体部门固定资产投资和工业增加值回落的趋势是相匹配的,这反映了经济短周期持续回落的经济特征.M1-M2的数据也略低於市场预期,这反映了货币政策整体是中性的.我们认为,在通胀风险仍然挥之不去的情况下,2012年的货币政策整体是难以大幅宽松,仍然是谨慎中性的趋势.我们预计,二季度信贷平稳投放,5月份可能会比4月份高.

对於市场而言,实体经济的数据相对疲软,加上信贷和货币的数据略低於预期,将强化市场对短周期回落的预期,对市场整体而言是不利的.加上外围经济和市场的冲击,短期风险值得警惕.

**相关背景**

--尽管中国通胀处於下行通道,中国央行周四表示物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.

--中国4月通胀水平一如预期小幅回落,但从央行到普通市场参与者仍不敢对今年物价持续回落"打包票".因其回落态势并不稳定,而下半年不确定或促其小幅反弹.

--中国央行将公开招标方式逆回购纳入常规工具,既是针对流动性创造源头变化进行的公开市场操作思路调整,也可能标志着利率市场化改革进入新阶段,机构的资产配置策略亦需随之而动.(完)

--发稿 上海新闻部; 审校 林高丽/丁淑琴/曾祥进

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