人行有必要小幅“放水” 微调市场流动性--中证视点

路透上海11月26日 -中国证券报再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。周二刊发的中证视点文章称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水”缓解资金紧绷局面。

自6月下旬银行间市场出现“钱荒”以后，七天期质押式回购利率和一个月shibor等资金市场价格水平中枢明显上移。尽管央行在公开市场施以灵活的逆回购操作，以及配合SLF(常备借贷便利)等工具，但机构对流动性预期更趋谨慎，资金面较上半年波动增大。

中证视点文章认为，由于中国还处于利率市场化进程阶段，央行“去杠杆”保持资金面适度偏紧，进一步助推市场利率抬升。在利率市场化过程中，信贷利率向市场利率靠拢，而供给稍紧成为短期利率高企的一大原因。

至于未来，随着外贸顺差的进一步下降，外汇占款增长中枢将下移。金融脱媒的快速发展，银行体系低成本负债资源趋于枯竭。这将推动中国利率整体上行成为一种常态。

“高利率环境下，当前市场流动性较为脆弱，且未来存在几大不确定因素，使得央行有必要小幅放水，微调市场流动性。”文章建议。

外部环境方面，未来美国QE(量化宽松政策)若退出，过度依赖美元的其它市场就会产生流动性不足的情况，恐慌情绪增加，从而令自身经济经受较大震动。由于金融市场的相关性，届时国内市场也不可避免将受到一定影响，因此有必要未雨绸缪。

就中国自身而言，货币市场短端利率抬升势必传导到实体经济，借贷成本上升难免“泥沙俱下”，全社会债务负担上升，挤出负效应明显。例如政策性金融机构债务融资成本过高，可能会导致大量依赖其开展的保障性住房、基础建设等工程将面临资金不到位的窘境。

银行间市场国开行固息到期收益率曲线显示，目前该行五年和10年期债收益率在5.5%-5.6%附近，较6月前水平均有逾150个基点(bp)的抬升。

最后，文章认为，无论是去杠杆，还是推进利率市场化，在较低利率环境中更易推进，也不容易积累风险。以美国为例，正是其零利率的温和市场环境推动了“去杠杆”的顺利进行。而中国一些企业负债率已经较高，如果高利率货币环境持续，可能导致局部债务危机爆发。

近期诸多央行官员在不同场合的表态，不断传递出“去杠杆”意图坚决。意在打压风险偏好，督促商业银行采取更为谨慎的态度对待资产负债表，通过短期阵痛换来对金融风险的控制。

上周中证报也曾发表类似文章称，“降杠杆”首次写入央行三季度货币政策执行报告。分析人士认为，其溢出的负面效应可能超出预期不应过急，应避免“一刀切”，谨防流动性偏紧刺伤实体经济。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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