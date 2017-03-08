中星微董事长建议扶持自主芯片企业境内外上市融资--报载

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月8日 - 中国工程院院士、中星微电子董事长邓中翰建议，为加速中国自主芯片的开发进程，应加大对重点企业的金融支持力度，扶持自主芯片企业在境内外上市融资、发行各类债务融资工具，以及依托全国中小企业股份转让系统加快发展。
中国证券报周三报导并引述他在参加全国人大和政协两会时建议称，通过精准扶持、技术扶贫方式，为行业领先的自主芯片企业开辟境内上市“绿色通道”。
他建议，科技部牵头加大对自主芯片研发的支持力度，发改委和财政部予以项目立项和经费支持；鼓励和支持国家科研单位和芯片企业间建立长期和深层的合作机制，以便调集和整合各个研发机构的实力，合力支撑中国在国际竞争中的领先地位。
另外，建议通过国家集成电路产业投资基金，加大对自主芯片开发的投入力度，在目前重点支持制造企业的同时，注重对芯片设计企业的经费支持；支持设立地方性集成电路产业投资基金，鼓励社会各类风险投资和股权投资基金进入芯片技术领域。
邓中翰同时指出，应强化军民融合创新的顶层设计，深入开展从基础研究到技术研发、集成应用等创新链的一体化设计，构建军民共用技术项目的联合论证和开发模式，建立产学研结合的深度融合科技创新体系，让先进的自主芯片技术更好地支持国防建设等。
他认为，中国专注于人工智能芯片研究的企业数量有限，且总体研发投入能力有限，持续创新能力较弱，迫切需要国家层面的资金投入与政策支持，才能确保中国在未来10年的人工智能发展最关键技术时期，具备与欧美强国抗衡的科研实力和研发进展，确保中国在科技进步浪潮中始终处于国际领先地位。
中星微电子是国内快速发展的安防技术和解决方案提供商，同时亦是多媒体芯片设计大厂，2015年底公司完成私有化交易，自纳斯达克市场退市。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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