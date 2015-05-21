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时事要闻 | 2015年 5月 21日 星期四 16:16 BJT

“伊斯兰国”控制着叙利亚一半以上的领土--观察组织

路透贝鲁特5月21日 - 一个观察叙利亚战争的组织周四称，“伊斯兰国”向西挺进中部城市巴尔米拉后，已控制了叙利亚一半以上的领土。

“伊斯兰国”组织已经控制了叙利亚北部和东部大量领土，周三晚间攻陷了古城巴尔米拉。这是该组织首次从叙利亚支持政府的部队手中直接夺得人口较多的中心。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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